AKTUÁLNE Pád lietadla pri Nových Zámkoch! Hlásia mŕtvych, PRVÉ ZÁBERY z miesta nešťastia

KAMENNÝ MOST - Záchranári dnes zasahovali v obci Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla. Žiaľ, nehoda si vyžiadala ľudské životy.
"Operátor tiesňovej linky 155 vyslal pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla," inofrmovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb.
Polícia potvrdila, že k pádu lietadla, ku ktorému došlo dnes v poobedných hodinách v katastri obce Kamenný Most v okrese Nové Zámky, boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Na miesto sa presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. "Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania," uviedla polícia.
Podľa hasičov ide o ultraľahké dvojmiestne lietadla typu Zodiak C 610. Hasiči boli privolaní k požiaru lietadla, ktorý po príchode na miesto lokalizovali a zlikvidovali.