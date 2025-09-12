Polícia v Malackách chytila vodiča pod vplyvom alkoholu, drog a bez vodičáku

BRATISLAVA - Polícia odhalila vo štvrtok (11. 9.) v Malackách vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu, drog a bez vodičského oprávnenia. Vodičovi na mieste ďalšiu jazdu zakázali. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Počas včerajšieho dňa (11. 9.) hliadka bratislavských dopravných policajtov vykonávala v meste Malacky hliadkovú činnosť, počas ktorej na Nádražnej ulici spozorovala motorové vozidlo zn. Peugeot 307, ktoré malo rozbité a nefunkčné svetlá. Hliadka sa preto vozidlo rozhodla zastaviť a skontrolovať,“ priblížil Pecek.
Vodič sa zároveň policajnej hliadke priznal, že bez vodičáku šoféruje už šesť rokov. Pre nevyhovujúci technický stav vozidla, neplatnú emisnú aj technickú kontrolu a absenciu povinného zmluvného poistenia vodičovi zadržali osvedčenie o evidencií vozidla, a tiež tabuľky s evidenčným číslom. O ďalšom postupe rozhodne správny orgán. „Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zodpovednosti na cestách. Alkohol ani drogy za volant nepatria,“ doplnil Pecek.