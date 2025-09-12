Trnavskí policajti odmeňovali triezvych vodičov v akcii Buď rozumný

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Policajti v Trnave sa tento týždeň zapojili do celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie s názvom Buď rozumný. Vodičov, ktorí nenafúkali, odmenili za zodpovedný prístup k šoférovaniu nealkoholickým nápojom. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi. „Cieľom bolo znižovanie počtu prípadov šoférovania pod vplyvom alkoholu a upozornenie na vážne následky nezodpovednej jazdy,“ priblížila. Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)