Vodič vletel vo vysokej rýchlosti do zvodidiel: V daždi nezvládol divokú jazdu, rozbil luxusné auto!

BRATISLAVA - Nebezpečná jazda luxusného Maserati sa na diaľnici D1 takmer skončila tragédiou. Bratislavskí policajti namerali 47-ročnému vodičovi rýchlosť 163 km/h v úseku so stovkou, navyše v nepriaznivom počasí. Muž nezvládol riadenie, dostal šmyk a skončil v zvodidlách. Našťastie vyviazol bez zranení, no oprava auta ho zrejme vyjde drahšie než 800-eurová pokuta.
Podľa polície incident nastal v stredu krátko pred 22:00, keď počas merania rýchlosti na diaľnici D1 v smere na Trnavu v ľavom jazdnom pruhu Maserati predbehlo policajnú hliadku. Radar ukázal 163 km/h v úseku, kde je povolených maximálne 100 km/h. Cesta bola mokrá a viditeľnosť zhoršená.
Vodič pri vysokej rýchlosti nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Hoci udalosť našťastie nemala tragické následky, luxusné vozidlo zostalo nepojazdné a muselo byť odtiahnuté. Policajti udelili 47-ročnému vodičovi blokovú pokutu vo výške 800 eur.