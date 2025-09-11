Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Pri vážnej dopravnej nehode v Žiline sa zranili traja ľudia: Z áut ostali šroty

Vážna nehoda v Žiline Zobraziť galériu (3)
Vážna nehoda v Žiline (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽILINA - Traja ľudia sa zranili pri stredajšej (10. 9.) večernej dopravnej nehode na Mostnej ulici v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Na žilinskom mestskom obchvate sa pred 21.00 h zrazili tri osobné autá. „Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline. Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel hasičskej záchrannej služby a zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Vážna nehoda v Žiline
Zobraziť galériu (3)
Vážna nehoda v Žiline  (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)

Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín.

Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej nehode predchádzalo konanie neznámeho vodiča, ktorý pri jazde od kruhovej križovatky smerom na Budatín prešiel do protismeru. „Vodič osobného auta VW Golf v snahe zabrániť čelnej zrážke s neznámym vozidlom strhol volant vľavo, pričom prešiel do protismernej časti vozovky. Následne došlo k čelnej zrážke vozidiel VW Golf a Volvo a k bočnému nárazu odrazeného vozidla Volvo do vozidla Kia Sportage,“ priblížila Šefčíková.

Vážna nehoda v Žiline
Zobraziť galériu (3)
Vážna nehoda v Žiline  (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)

Pri nehode utrpeli dvaja vodiči zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Účastníci dopravnej nehody sa podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. „V uvedenej súvislosti vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.

Viac o téme: NehodaPolícia Žilina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nehoda v Námestove: Vodička
Nehoda v Námestove: Vodička nafúkala viac ako dve promile alkoholu
Domáce
FOTO Nehoda na diaľnici D2:
Nehoda na diaľnici D2: FOTO Zrážka dodávky s autom, to po náraze prevrátilo
Domáce
Tragická nehoda pri Nových
Tragická nehoda pri Nových Zámkoch: Neprežila 20-ročná žena! FOTO Autá sú úplne na šrot
Domáce
FOTO Vážna nehoda pri Hlohovci!
Vážna nehoda pri Hlohovci! FOTO Auto sa zrazilo s autobusom, vodiča odvážal vrtuľník
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jaroslav Martinusík si preberá ocenenie Hokejbalista roka
Jaroslav Martinusík si preberá ocenenie Hokejbalista roka
Šport
Vláde unikajú príležitosti, ako do našej ekonomiky a našich regiónov nainvestovať stovky miliónov eur, povedal na tlačovej konferenci strany PS Michal Truban
Vláde unikajú príležitosti, ako do našej ekonomiky a našich regiónov nainvestovať stovky miliónov eur, povedal na tlačovej konferenci strany PS Michal Truban
Správy
Premiér Robert Fico prijal predsedu Európskej rady Antónia Costu
Premiér Robert Fico prijal predsedu Európskej rady Antónia Costu
Správy

Domáce správy

Marek Para
Zastavenie trestného stíhania advokáta Paru je právoplatné, sťažnosť zamietli
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ranný POPLACH v Bratislave!
Ranný POPLACH v Bratislave! V hoteli nahlásili bombu, okamžitá EVAKUÁCIA stoviek ľudí
Domáce
Poslanci Národnej rady SR
Poslanci Národnej rady SR budú o konsolidačnom balíku rokovať v piatok
Domáce
Malacky čakajú dopravné obmedzenia: Oprava hlavného ťahu začne už o pár dní, pozrite si detaily
Malacky čakajú dopravné obmedzenia: Oprava hlavného ťahu začne už o pár dní, pozrite si detaily
Bratislava

Zahraničné

FOTO Záplavy na Bali
Záplavy na ostrovoch Bali a Flores majú najmenej 19 obetí: Ďalší sú nezvestní
Zahraničné
Baner Charlieho Kirka
Európski aj svetoví odsúdili vraždu Charlieho Kirka: Polícia pátra po strelcovi
Zahraničné
Charlie Kirk prehovoril predtým,
Atentát na Trumpovho priateľa Kirka: TOTO bolo posledné slovo, ktoré povedal pred výstrelom
Zahraničné
Izrael opäť útočil na
Izrael po útokoch na Jemen zachytil ďalšiu raketu vypálenú na jeho územie
Zahraničné

Prominenti

ŠKANDÁL v kuchárskej šou:
ŠKANDÁL v kuchárskej šou: Súťažiaca vraj TÝRALA svoju priateľku... Ona sa bráni!
Domáci prominenti
Smutná správa z Hollywoodu:
Smutná správa z Hollywoodu: Zomrela herečka Polly Holliday (†88), hviezda kultových filmov!
Zahraniční prominenti
Predstavenie parfému. Na snímke
Jojkárka Orviská odrovnala divákov: BRADAVKY v pozore v priamom prenose!
Domáci prominenti
FOTO Stalloneho SEXI dcéra na
Stalloneho SEXI dcéra na pláži: Aha, poriadna ŠUPA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Desať najnebezpečnejších miest v
Desať najnebezpečnejších miest v Európe: Tieto obľúbené destinácie sú plné zlodejov
dromedar.sk
Šokujúci incident na známom
Šokujúci incident na známom tenisovom turnaji: Poľský milionár ukradol chlapcovi šiltovku! Kritika sa spustila ako lavína
Zaujímavosti
Mraznička dokáže zničiť vaše
Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!
Zaujímavosti
Vzdelanie je kľúčové! Nové
Vzdelanie je kľúčové! Nové zistenia vedcov: Ľudia bez strednej školy starnú rýchlejšie
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Falošní kontrolóri sa zaujímajú o dôchodky: Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi!
Falošní kontrolóri sa zaujímajú o dôchodky: Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi!
Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)
Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!
Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!

Šport

Kratšia zmluva alebo odchod? Ruská superhviezda odmietla najvýnosnejší kontrakt v dejinách NHL
Kratšia zmluva alebo odchod? Ruská superhviezda odmietla najvýnosnejší kontrakt v dejinách NHL
NHL
VIDEO Nahnevaný Kitka si nebral servítku pred ústa: Je to hanba! Niektorí hráči sa prišli poprechádzať
VIDEO Nahnevaný Kitka si nebral servítku pred ústa: Je to hanba! Niektorí hráči sa prišli poprechádzať
Slovnaft Cup
Šokujúci zásah prezidenta krajiny: Reprezentačný tréner si musí baliť kufre
Šokujúci zásah prezidenta krajiny: Reprezentačný tréner si musí baliť kufre
Ostatné
Nielen Slovan, Košice či Nitra: Nová sezóna ponúka zaujímavé príbehy vo všetkých 12 tímoch
Nielen Slovan, Košice či Nitra: Nová sezóna ponúka zaujímavé príbehy vo všetkých 12 tímoch
Tipsport liga

Auto-moto

VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tieto 3 znamenia zverokruhu by mali v práci tento mesiac byť mimoriadne ostražité, jedno z nich si ale môže nečakane prilepšiť
Tieto 3 znamenia zverokruhu by mali v práci tento mesiac byť mimoriadne ostražité, jedno z nich si ale môže nečakane prilepšiť
O práci s humorom
Študenti, zarábajte bez daní a odvodov: Koľko môžete mesačne dostať na účet bez toho, aby ste o peniaze prišli?
Študenti, zarábajte bez daní a odvodov: Koľko môžete mesačne dostať na účet bez toho, aby ste o peniaze prišli?
Som študent
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Ako pripraviť krémovú cesnačku: stačí jeden trik s pečeným cesnakom
Ako pripraviť krémovú cesnačku: stačí jeden trik s pečeným cesnakom
Krémové polievky
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Rady a tipy

Technológie

Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Vesmír
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
Autá
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Bezpečnosť
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Bulvár

Bývanie

Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku

Pre kutilov

Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bývalý kaderník princeznej Diany: Mala zlomyseľný humor, sledovala seriál Dynastia a líčila sa sama
Zahraničné celebrity
Bývalý kaderník princeznej Diany: Mala zlomyseľný humor, sledovala seriál Dynastia a líčila sa sama
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ranný POPLACH v Bratislave!
Domáce
Ranný POPLACH v Bratislave! V hoteli nahlásili bombu, okamžitá EVAKUÁCIA stoviek ľudí
Charlie Kirk prehovoril predtým,
Zahraničné
Atentát na Trumpovho priateľa Kirka: TOTO bolo posledné slovo, ktoré povedal pred výstrelom
Kto toto dokáže urobiť?
Domáce
Kto toto dokáže urobiť? Ročný psík žil v otrasných podmienkach a ranený: Zábery, z ktorých trhá srdce
Šokujúce odhalenie: Päť ruských
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Päť ruských dronov mierilo priamo na základňu NATO v Poľsku

Ďalšie zo Zoznamu