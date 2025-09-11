Pri vážnej dopravnej nehode v Žiline sa zranili traja ľudia: Z áut ostali šroty

ŽILINA - Traja ľudia sa zranili pri stredajšej (10. 9.) večernej dopravnej nehode na Mostnej ulici v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Na žilinskom mestskom obchvate sa pred 21.00 h zrazili tri osobné autá. „Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline. Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel hasičskej záchrannej služby a zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín.
Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej nehode predchádzalo konanie neznámeho vodiča, ktorý pri jazde od kruhovej križovatky smerom na Budatín prešiel do protismeru. „Vodič osobného auta VW Golf v snahe zabrániť čelnej zrážke s neznámym vozidlom strhol volant vľavo, pričom prešiel do protismernej časti vozovky. Následne došlo k čelnej zrážke vozidiel VW Golf a Volvo a k bočnému nárazu odrazeného vozidla Volvo do vozidla Kia Sportage,“ priblížila Šefčíková.
Pri nehode utrpeli dvaja vodiči zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Účastníci dopravnej nehody sa podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. „V uvedenej súvislosti vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.