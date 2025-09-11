Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Expertka naložila Kamenického konsolidácii: Niektoré opatrenia nedávajú zmysel, ekonomika takto kľakne!

Daňová odborníčka Silvia Hallová hodnotí, aký dopad bude mať tretie kolo konsolidácie na našu ekonomiku.
Daňová odborníčka Silvia Hallová hodnotí, aký dopad bude mať tretie kolo konsolidácie na našu ekonomiku.
BRATISLAVA - Tretie kolo konsolidácie z dielne Ladislava Kamenického (Smer-SSD) viacerých nepotešilo. Podoba plánu nie je po chuti ani viacerým ekonomickým expertom a najnovšie hodnotenie si rozhodne nedajú za klobúk.

Ladislav Kamenický predstavil tretí konsolidačný balík (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministerstvo najnovšie schytáva aktualizovaný náklad aj od daňovej expertky Silvie Hallovej zo spoločnosti Grant Thornton. Tá bola v hodnotení nekompromisná a minister zrejme nezvládol svoju domácu úlohu tak dobre, ako sa očakávalo. Ku cti mu vraj ale svedčí to, že štát prvýkrát výraznejšie škrtá aj na vlastnej strane. Svoje si však "užijú" aj občania a hlavne živnostníci, ktorých čakajú aj vyššie odvody či drahšie daňové licencie.

Ak bolo podnikanie doteraz obtiažne, po konsolidácii už bude úplne neatraktívne

"Podnikanie na Slovensku bude v roku 2026 ešte menej atraktívne ako dnes a konkurenčná pozícia Slovenska sa voči susedom ďalej zhorší. To sú všetko zlé správy pre slovenskú ekonomiku a v konečnom dôsledku aj pre štátny rozpočet," začala nie veľmi optimisticky expertka Hallová, ktorá vníma veľmi vysoké zaťaženie živnostníkov už aj pred touto konsolidáciou.

Zneatraktívnenie podnikania hneď plodí aj sekundárny problém. Prichádza totiž dramatický úbytok priamych zahraničných investícií. "Kým v roku 2023 na Slovensko prišlo 484 investícií za približne 3,95 miliardy eur, v roku 2024 to bolo už len 28 investícií za 1,7 miliardy a v tomto roku sa neočakáva len niečo cez 500 miliónov eur. Na porovnanie: do Česka minulý rok prišli investície vo výške 2,4 miliardy eur," ponúkla porovnanie odborníčka.

Prácu majú viac zaťaženú už iba Francúzi

Slovensko má okrem toho už dnes druhé najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce v Európskej únii po Francúzsku. Podľa Hallovej konsolidácia v budúcom roku situáciu ešte zhorší, a to zvýšením zdravotného odvodu zamestnancov o 1 percentný bod. "Ďalej sa zvýši daň z príjmu pre vzdelaných ľudí s dvojnásobkom priemerného príjmu už na 25 percent a pri vyššom príjme zdanenie narastie až na 35 percent. Navyše rekordný, vyše 12-percentný nárast minimálnej mzdy zvýši výšku príplatkov za víkendovú a nočnú prácu," obáva sa Hallová.

Podľa daňovej odborníčky ide o ekonomicky smrtiaci kokteil, z ktorého firmy bolí brucho. "Z praxe jasne vidíme, že firmy znižujú investície, redukujú nábor a mnohé zvažujú odchod zo Slovenska. Namiesto, aby slovenská vláda podporila ekonomiku a zamestnanosť enormne riskuje odchod ďalších firiem zo Slovenska," vyslovila rozhodne nie posledné varovanie Hallová.

Kombinácia transakčnej dane a povinných platieb QR kódmi bez zmyslu pre štát

Situácia je pomerne nahnutá aj v prípade ešte stále nezrušenej transakčnej dane, kde vláda na jednej strane podporila platby v hotovosti a nárast šedej ekonomiky, no na druhej strane zavádza povinné QR platby, ktorým chce obchodníkom ušetriť náklady na poplatky z platieb cez terminály. "Táto kombinácia nedáva z hľadiska príjmov štátu zmysel. Ak to štát myslí s bojom proti daňovým únikom vážne, mal by zrušiť transakčnú daň, zaviesť eFaktúru, posilniť automatické kontrolné mechanizmy pri viacerých daniach a robiť cielené kontroly na základe rizikovosti vytypovaných firiem a sektorov," poradila ministrovi Hallová.

Nájdu sa aj pozitívne kroky. Je nimi napríklad obmedzenie odpočtu DPH na 50 percent pri využívaní áut aj na súkromné účely. Toto opatrenie podľa Hallovej Slovensko neznevýhodňuje oproti okolitým krajinám, keďže krátenie odpočtu DPH z osobných áut funguje aj inde. "Podobne pozitívnym krokom je pokračovanie v snahe redukovať takzvaných fiktívnych živnostníkov. Ide o ľudí, ktorí napĺňajú znaky závislej práce, avšak formálne vystupujú ako živnostníci a dôvody, ktoré ich k tomu vedú, sú často výraznejšie úspory na daňovo-odvodom zaťažení. Som však skeptická pokiaľ ide o daňovo-odvodové príjmy vo výške 40 miliónov eur od roku 2027 z tejto zmeny," doplnila.

Vyššie odvodové zaťaženie živnostníkov je oprávnený krok

Aj keď v početnej skupine slovenských živnostníkov narástla po utorkovej tlačovej konferencii Kamenického ďalšie frustrácia, Hallová tvrdí, že živnostníci sú dnes v porovnaní so zamestnancami odvodovo výrazne zvýhodnení. "Preto je isté zvýšenie odvodov oprávneným krokom. Dôležité je pritom ustrážiť, aby odvodové zaťaženie živnostníkov zostalo mierne pod úrovňou zamestnancov, keďže živnostníci nesú podnikateľské riziko a nie sú chránení Zákonníkom práce. Túto zmenu každopádne vnímam ako koncepčné riešenie. Podobne ako koncepčnú zmenu vnímam aj to, že živnostníci platia od začiatku živnosti minimálnu výšku odvodov, ktorá sa upraví po podaní prvého daňového priznania," skonštatovala.

Kamenického, naopak, kritizuje za "vlajkovú loď" menom 13. dôchodky, ktoré nechce za žiadnych okolností zrušiť. "Slovensko dnes nemá na to, aby vyplácalo 13. dôchodky, táto vláda ich však nielen nezrušila, ale ich "zabetónovala" na súčasnej vysokej úrovni. Pritom deficit Sociálnej poisťovne dosahuje 3 miliardy eur a je neudržateľný. Takisto sa neruší energopomoc napriek tomu, že ceny energií už dávno klesli z rekordných úrovní roka 2022," uzavrela Hallová.

