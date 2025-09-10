Vláda určila národný kontaktný bod pre medzinárodný rok dobrovoľníkov

BRATISLAVA - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stane kontaktným bodom pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike. Notifikáciu úradu schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ návrhu v predkladacej správe pripomenul, že krok je súčasťou implementácie rezolúcií Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, týkajúcich sa samotného vyhlásenia medzinárodného roka dobrovoľníkov a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Pri určení národného kontaktného bodu rezort pripomína, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje téme dobrovoľníctva dlhodobo a zároveň disponuje expertízou v tejto oblasti.
Úrad má podľa schváleného uznesenia do konca novembra zriadiť a priebežne koordinovať národnú komisiu pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike pozostávajúcu z vybraných zástupcov štátnej správy a samosprávy, zástupcov občianskej spoločnosti a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, zástupcov akademickej obce, podnikateľského sektora a médií.
Úlohou kontaktného bodu a národnej komisie v súvislosti s Medzinárodným rokom dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 bude pripraviť a realizovať naplánované aktivity, uskutočňovať v tejto súvislosti propagačné aktivity a následne ich aj vyhodnotiť.
Hlavným cieľom Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 je podporovať význam dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, uznať a hodnotiť prínos formálneho aj neformálneho dobrovoľníctva pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja i navrhovať verejné politiky, ktoré odstránia nerovnosti a riziká spojené s dobrovoľníckou činnosťou.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová v súvislosti so schváleným bodom vyhlásila, že Slovensko má v roku 2026 ambíciu stať sa regionálnym lídrom v oblasti dobrovoľníctva. „Túto tému si beriem ako jednu z mojich priorít, chcem, aby verejnosť, samosprávy, podnikateľský sektor i médiá vnímali dobrovoľníkov ako kľúčovú a prirodzenú súčasť našej krajiny a fungovania na Slovensku,“ zdôraznila. Dobrovoľníctvo považuje Zacharová za jeden z dôležitých nástrojov, ako možno upokojovať napätie v spoločnosti a jej polarizáciu.