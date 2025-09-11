Popredný európsky politik sa pustil do Roberta Fica: Nazval ho bláznivým!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA/BRUSEL – Nedával si servítku pred ústa. Šéf Európskej ľudovej strany Manfred Weber sa kriticky vyjadril na adresu Roberta Fica. Slovenského premiéra hodil do jedného vreca s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom a nazval ho bláznivým.
„Nesmieme dovoliť, aby Orbán a bláznivý Fico premenili EÚ na naivnú organizáciu,“ povedal Weber v pléne Európskeho parlamentu. Dodal, že Európa potrebuje silnejšiu integráciu. Upozornil na to Denník N.
Nie je to prvýkrát, čo sa Weber podobne vyjadril na adresu Roberta Fica. Na jeseň 2023 napríklad o šéfoci Smeru-SSD povedal, že „znie ako Orbán“.
EPP má v 720-člennom Európskom parlamente 188 poslancov, takže je súčasne aj najsilnejšou frakciou.