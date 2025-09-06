Krvavá dráma v Senci: Žena zavolala na políciu, že dobodala muža! Tvrdila, že sa ju pokúsil znásilniť

SENEC – V Senci došlo v sobotu k tragédii. V jednom z rodinných domov našli policajti muža bez známok života. Podľa všetkého ho mala dobodať žena, ktorá sama zavolala na tiesňovú linku. Tvrdila, že konala po tom, čo sa ju pokúsil znásilniť.
Podľa informácií tvnoviny.sk krátko pred 19.00 h zavolala na políciu žena, ktorá sa mala priznať k útoku. Do telefónu uviedla, že dobodala muža, pretože sa ju údajne pokúsil znásilniť.
Na miesto okamžite vyrazila policajná hliadka. V dome v Senci našli na poschodí muža bez známok života. Podľa informácií portálu mal utrpieť bodné poranenia v oblasti krku. Jeho totožnosť zatiaľ nebola potvrdená. Na mieste zasahovali kriminalisti aj vyšetrovateľ. Polícia zadržala dve podozrivé osoby, ktoré odviedli na ďalšie úkony. Okolnosti celého incidentu a presný priebeh tragických udalostí sú predmetom vyšetrovania.