Začiatok dovolenky ako zo zlého sna: Dovolenkári uviazli na letisku v Bratislave

BRATISLAVA – Niekoľko desiatok dovolenkárov zažilo nepríjemný začiatok dovolenky. Z bratislavského letiska mali v piatok večer (5. 9.) odletieť do egyptskej destinácie Marsa Alam, no ich let sa pre technickú poruchu výrazne skomplikoval.
Podľa tvnoviny.sk sa lietadlo spoločnosti Air Cairo krátko po štarte muselo vrátiť späť do Bratislavy a cestujúci čakali na náhradný odlet dlhé hodiny. „Pre technickú poruchu sa muselo v piatok večer lietadlo s našimi klientmi smerujúcimi do egyptského letoviska Marsa Alam vrátiť späť do Bratislavy. Akonáhle sme dostali informácie od leteckej spoločnosti, tak sme klientov ihneď informovali. Vybavili sme pre nich vouchery na občerstvenie a rodinám s deťmi sme zaistili ubytovanie. Situácia nás veľmi mrzí, no nemohli sme ju ovplyvniť. S klientami sme v kontakte,“ uviedla hovorkyňa cestovnej kancelárie Čedok Klára Divíšková.
S nepríjemnosťami sa stretli aj turisti, ktorí mali odletieť v sobotu nadránom do tureckej Antalye. Let spoločnosti Tailwind Airlines bol pôvodne plánovaný na 3.20 h, no nakoniec sa posunul až na 12.10 h. Podľa informácií letiska už lietadlo odletelo. „Za meškanie letu vždy zodpovedá letecká spoločnosť, cez ktorú majú cestujúci zakúpený zájazd alebo samotné letenky. Zamestnanci letiska postupujú podľa pokynov leteckej spoločnosti,“ vysvetlila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.