Požiar auta v Petržalke predbežne spôsobila manipulácia s ohňom

Požiar auta v Petržalke (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Sobotný (6. 9.) nočný požiar auta v bratislavskej mestskej časti Petržalka pravdepodobne spôsobila neznáma osoba manipuláciou s otvoreným ohňom. Sálavým teplom boli pri požiari zasiahnuté aj ďalšie dve vozidlá. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ uviedol zbor. Ako HaZZ doplnil, majiteľom vozidiel vznikla škoda predbežne vyčíslená na 6700 eur. Hasiči zásahom uchránili majetok v hodnote 50-tisíc eur. Pri požiari sa podľa nich nikto nezranil.