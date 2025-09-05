Fico sa stretol so Zelenským: Ukrajine želá spravodlivý mier aj európsku perspektívu

UŽHOROD – Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“. Lídri spolu diskutovali o štvrtkovom stretnutí koalície ochotných v Paríži a následnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.
„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaní na Ukrajine. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.
Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému. Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť tzv. koalícia ochotných
Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať. Poznamenal, že obe krajiny by mali pragmaticky spolupracovať na úrovni lídrov a na medzivládnej úrovni. Zelenskyj zhodnotil stretnutie ako vecné. „Ďakujem za túto návštevu. Mali sme vecný rozhovor,“ uviedol prezident. Zelenskyj zároveň informoval, že Fica oboznámil s výsledkami štvrtkového zasadnutia tzv. koalície ochotných a tiež s obsahom svojho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Líder opozičného PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka upozorňuje na to, že piatkové rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa nekoná v dobrej atmosfére. "Slovenský premiér bol nielenže servilný voči Vladimirovi Putinovi, ale pôsobilo to, akoby si nechal diktovať, akým spôsobom má zatlačiť na Ukrajinu. (...) To si myslím, že pred stretnutím vytvorilo veľmi zlú atmosféru. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok to dokonca označil za provokáciu. Takže nie je to veľmi dobrý moment a veľmi dobrá atmosféra, v ktorej sa toto stretnutie uskutočňuje,“ skonštatoval.
Zelenskyj sa v piatok v Užhorode pred bilaterálnym rokovaním so slovenským premiérom Robertom Ficom stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy aj bezpečnostných zárukách. „Dokonca aj Rusko teraz uznáva cestu Ukrajiny smerom do EÚ. Je poľutovaniahodné, že im to trvalo od roku 2013, kým si to uvedomili,“ uviedol Zelenskyj. Postoj Maďarska, ktoré vyjadrilo nesúhlas s členstvom Ukrajiny preto označil za „zvláštny“.
Stretnutie prichádza krátko po Ficovej ceste do Číny, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Slovenský premiér tam kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré v auguste viackrát prerušili dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska. Rokovanie oboch lídrov bude pozorne sledované aj pre Ficove predchádzajúce kritické vyjadrenia na adresu Ukrajiny a Európskej únie.
Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.