AKTUÁLNE Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským: Hlavnou témou bude energetická infraštruktúra

UŽHOROD – Predseda vlády SR Robert Fico sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stretnutie sa koná len pár dní po tom, čo sa Fico v Pekingu stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov má byť energetická infraštruktúra a budúcnosť dodávok ropy a plynu.

Predseda vlády SR Robert Fico sa dnes v ukrajinskom Užhorode stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Úradu vlády SR bude jedným z hlavných bodov rokovania energetická infraštruktúra. Slovenský premiér sa počas návštevy stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.

Stretnutie prichádza krátko po Ficovej ceste do Číny, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Slovenský premiér tam kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré v auguste viackrát prerušili dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska. Rokovanie oboch lídrov bude pozorne sledované aj pre Ficove predchádzajúce kritické vyjadrenia na adresu Ukrajiny a Európskej únie.

Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Šutaj Eštok verí v konštruktívny dialóg

Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj budú na piatkovom stretnutí viesť konštruktívny dialóg. Dúfa, že bude nadväzovať na predošlé rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na tlačovej konferencii pri otváraní klientskeho centra v Senici.

Šutaj Eštok zároveň vyzdvihol zahraničnú politiku súčasnej vlády na všetky svetové strany. Ocenil, že premiér absolvoval zahraničnú cestu v Číne. Privítal tiež stretnutie Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Verím, že hovorili o čo najskoršom ukončení vojnového konfliktu na Ukrajine a aj o ekonomických aspektoch konfliktu, ktoré sú zlé pre SR,“ dodal. Dúfa, že premiér bude v piatok Zelenskému tlmočiť i odkaz od Putina.

