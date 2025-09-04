OECD podporilo kroky ministra školstva Druckera vo vzdelávaní

BRATISLAVA - Pripravovaná reforma slovenského školstva a plán zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní boli hlavnými témami dnešného rokovania ministra školstva Tomáša Druckera s riaditeľom pre vzdelávanie a zručnosti OECD Andreasom Schleicherom. A. Schleicher vyjadril podporu ambicióznemu reformnému balíku aj digitálnej transformácii školstva, ktoré sú v súlade s odporúčaniami OECD.
Minister diskutoval s riaditeľom OECD pre vzdelávanie a zručnosti o rozsiahlych zmenách slovenského vzdelávacieho systému za posledné dve desaťročia. Tie zahŕňajú všetky kľúčové oblasti od predprimárneho vzdelávania cez reformu matematiky, duálne a odborné vzdelávania, nový vysokoškolský zákon, zvýšenie atraktivity učiteľskej profesie, starostlivosť o duševné zdravie, novú koncepciu špeciálnych výchovných zariadení, zmenu v školských obvodoch, zmeny v podporných opatreniach a edukačných publikáciách, až po spravodlivé financovanie, zefektívnenie riadenia, debyrokratizáciu či masívnu digitalizáciu.
archívne video
Slovensko vychádza z odporúčaní
Slovensko pri reformách školstva vychádza aj z mnohých dát a odporúčaní OECD – od zákazu mobilných telefónov cez predprimárne vzdelávanie až po zmeny v školských obvodoch a desegregáciu. „OECD považujeme za kľúčového partnera, ktorý nám pomáha porovnávať sa s inými krajinami a ukazuje aj dobré príklady praxe, akou cestou ísť, a akou naopak nie. Prináša nám nielen významné benefity v oblasti ekonomickej spolupráce, ale aj možnosť čerpať skúsenosti od najvyspelejších ekonomík sveta. To platí aj v oblasti vzdelávania,“ povedal minister školstva T. Drucker.
Andreas Schleicher vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu OECD so Slovenskou republikou. „Oceňujem Slovensko za odvahu riešiť dlhodobé problémy v školstve – od znižovania sociálno-ekonomických rozdielov, cez posilnenie zodpovednosti súkromných škôl a férové financovanie, až po dôraz na rané vzdelávanie a podporu znevýhodnených komunít. Vyzdvihujem aj diverzifikáciu vysokých škôl a posilnenie atraktivity odborného vzdelávania. Slovensko tak nielen prekonáva výzvy minulosti, ale zároveň patrí medzi lídrov v budovaní budúcnosti, vrátane využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní,“ uviedol A. Schleicher, riaditeľ pre vzdelávanie a zručnosti OECD.
Príprava globálneho vzdelávacieho fóra
Osobitnou témou rokovania bola príprava globálneho vzdelávacieho fóra, ktoré bude Slovensko hostiť v spolupráci s OECD už v novembri. V rámci fóra sa bude diskutovať najmä o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ale aj o dlhodobých cieľoch vzdelávania, o technológiách či rizikách a príležitostiach, ktoré tieto zmeny prinášajú.
„Žiadna krajina nezvládne túto výzvu sama – preto je dôležité spolupracovať, inšpirovať sa navzájom, pozerať sa do regiónov ako Ázia, kde sú mnohé systémy ďalej. Potrebujeme spoločný rámec na to, ako technológie využívať, ale aj rozlíšiť, kde nám nevyhovujú. Ministerstvá školstva v tom zohrávajú kľúčovú úlohu – a Slovensko je dnes dôstojným partnerom v tejto globálnej diskusii,“ uviedol A. Schleicher.
Obaja predstavitelia sa zhodli, že reforma spolu s rozvojom umelej inteligencie môžu zásadne posilniť konkurencieschopnosť Slovenska a pripraviť mladú generáciu na výzvy budúcnosti. Slovensko sa tak stáva aktívnym prispievateľom do medzinárodnej diskusie o budúcnosti vzdelávania v digitálnom veku. „Som rád, že OECD vníma Slovensko ako partnera, ktorý vie nielen počúvať odporúčania, ale ich aj realizovať,“ dodal minister T. Drucker.