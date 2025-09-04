Vicepremiér Taraba posiela na odkanalizovanie Žitného ostrova ďalších 23 miliónov

HVIEZDOSLAVOV - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba podpísal zmluvy s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marekom Illéšom a primátorom Dunajskej Stredy Zoltánom Hájosom, ktoré umožnia využiť takmer 23 miliónov eur z eurofondov na efektívne, spoľahlivé a bezpečné čistenie odpadových vôd v obciach Žitného ostrova.
Podľa ministra Tarabu sa realizáciou dvoch schválených projektov v obciach Hviezdoslavov a Horná Potôň vybuduje takmer 27 kilometrov kanalizačného potrubia pre hygienické a bezpečné odvádzanie odpadových vôd pre 4 300 obyvateľov. Zároveň sa vybuduje viac ako 15 kilometrov vodovodnej siete, vďaka čomu získa prístup ku kvalitnej pitnej vode 2 700 obyvateľov Žitného ostrova.
„Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov je jednou z najväčších zásobární pitnej vody v strednej Európe. V júni sme ohlásili investície na južnom Slovensku za 13 miliónov eur a dnes doručujeme ďalšiu pomoc za 23 miliónov eur na projekty, ktoré zvýšia kvalitu a ochranu vôd v obciach Hviezdoslavov a Horná Potôň. Envirorezort dnes patrí k lídrom v kontrahovaní eurofondov a som rád, že každé jedno euro investujeme do reálnych a zmysluplných projektov,“ zdôraznil Tomáš Taraba.
Žiadosti o poskytnutie dotácie na vodárenské projekty predložila na ministerstvo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS), ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Schválené projekty z Programu Slovensko prispejú k zlepšeniu kvality vôd a zdravého životného prostredia a rovnako vytvoria komplexnú technickú infraštruktúru zodpovedajúcu rýchlemu rozvoju obcí v bezprostrednej blízkosti Bratislavy, ktoré sa v posledných rokoch rozvíjajú nielen populačne, ale aj územne, pričom v súčasnosti nedisponujú dostatočnou technickou infraštruktúrou pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na tieto projekty sme schválili za tri mesiace,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Monika Škrabáková.
Vyrieši sa odvádzanie komunálnych odpadových vôd v Hviezdoslavove a Hornej Potôni
Podľa generálneho riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Mareka Illéša sa realizáciou projektov v Hviezdoslavove a Hornej Potôni vyrieši odvádzanie komunálnych odpadových vôd v obciach a rovnako sa zabezpečí ich čistenie prostredníctvom existujúcej a kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd v Šamoríne. „Obzvlášť obyvatelia Hornej Potône, kde doteraz nebola vybudovaná žiadna kanalizácia, boli odkázaní na individuálne žumpy a septiky, ktoré predstavujú riziko znečistenia podzemných vôd v území s vysokou ochranou vodných zdrojov. Toto obdobie sa realizáciou projektu a vybudovaním novej vodárenskej infraštruktúry, ktorú budeme aj prevádzkovať, skončí,“ uzavrel Illéš.
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu „Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“ je takmer 15 miliónov eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje 13,8 milióna eur. Schválené oprávnené výdavky druhého projektu s názvom Kanalizácia obce Horná Potôň predstavujú 7,7 milióna eur a výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 7,1 milióna eur.