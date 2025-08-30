MIMORIADNE Polícia preveruje podozrenie zo znásilnenia na východe Slovenska

KOŠICE - Polícia preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia, ku ktorému došlo na východe Slovenska. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová potvrdila, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní skutočností, či a za ktorých ku skutku došlo.
„Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia,“ uviedla hovorkyňa. Na prípad upozornila TV Markíza, podľa ktorej sa incident stal v sobotu v Košiciach a obeťou je 16-ročná tínedžerka. Tú podľa televízie vtiahol neznámy páchateľ za ruku do auta, odviezol na neznáme miesto a znásilnil.
„Keďže však poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme,“ uzavrela Ivanová.