Hubári, POZOR! Sezóna prináša riziko otráv: Prvé príznaky môžu prísť neskoro, hrozí aj smrť

BRATISLAVA - Na Slovensko prichádza hubárska sezóna, no s ňou súvisi aj vážne riziko. Lekári varujú, že otrava hubami patrí medzi najnebezpečnejšie akútne otravy a každoročne končí desiatky ľudí v nemocniciach. Niektoré prípady majú dokonca tragický koniec.
Podľa údajov Nemocnice AGEL Levice prijímajú každoročne 7 až 10 pacientov s podozrením na intoxikáciu hubami. Najviac takýchto prípadov prichádza práve na jeseň. ,,Lekársku pomoc odporúčame určite vyhľadať hneď, ako pacient začne mať po požití húb, napríklad aj kúpených, tráviace ťažkosti. Môže ísť o vracanie, hnačky či kŕče v bruchu. Otrava hubami patrí medzi najnebezpečnejšie akútne otravy, najmä v prípade požitia muchotrávky zelenej, preto tieto problémy netreba nikdy podceňovať,“ upozorňuje primár interného oddelenia Maksym Saienko, MPH.
Nebezpečné aj “nevinné“ huby
Pacienti sa na oddelenie nedostávajú len po konzumácii jedovatých húb, ale aj po zjedení jedlých, ktoré neboli správne tepelne upravené. „V prípade prítomnosti uvedených ťažkostí pacienta hospitalizujeme s cieľom intenzívneho sledovania, vrátane monitorovania laboratórnych parametrov a vitálnych funkcií. Pri podozrení na otravu muchotrávkou zelenou alebo pri konzumácii húb, ktoré sa jej môžu podobať (napríklad plávka, šampiňón, pečiarka či bedľa), a ak pacient trpí hnačkami a zvracaním, zabezpečujeme aj odber biologického materiálu na toxikologické vyšetrenie,“ vysvetľuje primár.
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Ako prvá pomoc je prioritne indikovaná masívna hydratácia a korekcia minerálov. V prípade potvrdenia amanitínovej otravy (amanitín je toxín muchotrávky zelenej) sa podáva antidotum – silibinín. Prvé ťažkosti sa zvyčajne objavia až po viac ako štyroch hodinách, v niektorých prípadoch dokonca až po 8–16 hodinách. „Výplach žalúdka sa v modernej medicíne už bežne neodporúča, s výnimkou prípadov, keď k jeho vykonaniu dôjde do jednej hodiny od konzumácie húb. Indikované je však opakované podávanie veľkých dávok aktívneho uhlia,“ dodáva primár.
Príznaky, ktoré netreba podceniť
Varovné signály môžu prísť už do pol hodiny, no aj s vyše 24-hodinovým oneskorením:
- nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha a hnačky,
- nadmerné potenie, závraty, poruchy videnia či zmätenosť,
- v ťažkých prípadoch porucha vedomia, zlyhanie pečene alebo obličiek.
Lekári odporúčajú zbierať len huby, ktoré človek spoľahlivo pozná, a nikdy ich neochutnávať v surovom stave, pretože jedovaté druhy často nemajú nepríjemnú chuť. Vyhnúť by sa mal každý aj prezretým, červivým či neznámym hubám a nespoliehať sa na staré „babské rady“ o ich jedlosti. Ak existujú pochybnosti, vždy je lepšie obrátiť sa na odborníka – mykológa, hubársku poradňu či špecializovanú mobilnú aplikáciu.