Legendárny Beránek končí na Chate pod Rysmi: Búrlivé reakcie, kritika výberu a zásah ministra!

VYSOKÉ TATRY – Zemetrasenie na vysokohorských chatách! Tak by sa dalo označiť výberové konanie na chatárov štyroch vybraných vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách. Najväčší šok spôsobil koniec legendárneho Viktora Beránka na Chate pod Rysmi, kde pôsobil takmer polstoročie. Turisti aj iní chatári hovoria o fraške a kritizujú netransparentnosť. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak už avizoval prešetrenie celého procesu.
Viktor Beránek je najdlhšie pôsobiaci chatár vo Vysokých Tatrách. Na Chate pod Rysmi, ktorá sa nachádza vo výške 2 250 metrov, začal pôsobiť už v roku 1977. Za takmer polstoročie vyniesol na Rysy na chrbte vyše 300 ton tovaru a stal sa neoddeliteľnou súčasťou tatranskej histórie. Napriek tomu vo výberovom konaní neuspel.
„Dnes sa rozhoduje inak, kto dá viac, ten dostane chatu. Nehrá úlohu, či na nej odrobil roky, či niesol na chrbte stovky kíl, či sa vzdal pohodlia vlastnej rodiny. Stačí, že niekto ‚tam dolu‘ – hoc aj slečna alebo pani, ktorá v horách nikdy poriadne nebola – vie šikovne napísať ponuku, alebo navrhnúť nezmyselnú sumu. A starý chatár, ktorý na chate prežil celý život, zrazu nemá šancu. Pridá aj 50 percent, lebo vie, že inak vypadne z hry, a predsa ho nakoniec odstavia,“ skonštatoval Beránek, ktorého rozhodnutie hlboko zasiahlo. Na jeho miesto nastúpi dlhoročný nosič a pracovník Téryho chaty Ján Ševčík.
Chatu pri Zelenom plese bude prevádzkovať Tomáš Petrík, Téryho chatu Tomáš Hvizdák a Zbojnícku chatu Miki Knižka.
Kritika výberového konania
Rozhodnutie vyvolalo rozhorčenie. Na sociálnych sieťach sa objavili výzvy na zrušenie výsledkov konkurzu aj petícia. Niektorí turisti navrhujú protestnú akciu – že na chatách pod vedením nových chatárov nebudú kupovať jedlo ani nápoje.
Proti procesu sa ozývajú nielen turisti, ale aj ďalší chatári. Igor Fabricius z Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom sa na sociálnej sieti otvorene pustil do KST aj JAMES-u. „Pred rokmi som pri jednom stretnutí s nimi povedal, že nerobia pre chaty nič, len schôdzujú, jediný výsledok ich práce je zápisnica zo schôdze a všetko zveľaďovanie chaty nechajú na chatára. Za 2 týždne mi prišiel list, že uvažujú o zrušení nájomnej zmluvy,“ uviedol.
Podľa neho nový výkonný výbor robí nesprávne rozhodnutia a zasahuje aj do ekonomiky chát: „Príklad, chcú aby sme na chatách predávali ich tovar, ale druh tovaru, množstvo, nákupnú aj predajnú cenu určili oni a museli sme to zaplatiť všetko dopredu. Bolo to niekoľko tisíc eur pred letnou sezónou a tie peniaze mali chatári pripravené na dôležitejšie výdavky.“
Do výberového konania sa prihlásil aj dlhoročný nosič Chaty pod Rysmi a prvá ruka Viktora Beránka, Vlado Šmelko. Ani on neuspel. „Mal som takú predstavu, že raz by to mohlo vyjsť, žiaľ, nepodarilo sa to. Som sklamaný z toho, ako to prebehlo,“ priznal pre STVR. Beránek sám dodal: „Zostal som dosť v šoku, že vlastne z 25 ľudí, ktorí kandidujú na chatára a sú tam dvaja funkcionári, tak práve títo dvaja vyhrajú. Tam niečo nie je v poriadku.“
Za Beránka sa otvorene postavili aj jeho najbližší – samotní zamestnanci Chaty pod Rysmi. „My, ktorí na chate pod Rysmi roky pracujeme, nosíme náklady, staráme sa o hostí a tvoríme tím, chceme verejne vyjadriť podporu nášmu chatárovi Viktorovi Beránkovi. Viktor zasvätil tejto chate päťdesiat rokov života. Niesol na svojich pleciach jej chod, viackrát ju vybudoval z ruín a urobil z nej symbol Tatier, známy doma aj vo svete, ktorý majú v srdciach tisíce ľudí. Stojíme preto pevne za Viktorom, Vladom a Peťom Michalkom z Téryho chaty a podporujeme všetky výzvy, ktoré žiadajú preverenie a opakovanie výberového konania,“ uviedol personál chaty vo svojom vyhlásení.
Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak už avizoval prešetrenie výberového konania a žiada informácie od kompetentných.
Klub turistov sa bráni
„O prevádzkovanie horských chát bol veľký záujem. Záujemcovia predkladali ponuky nielen z finančného hľadiska, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré mali ukázať víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát. Celkovo bolo vybraných desať ponúk, ktorých autori a zástupcovia boli pozvaní na osobné pohovory,“ uviedol KST.
Výberová komisia ocenila pripravenosť kandidátov, ich skúsenosti a schopnosť viesť horské chaty v náročných podmienkach. Úspešní uchádzači sa prezentovali ponukami, ktoré najviac zaujali a preukázali najlepší predpoklad na zodpovedné vedenie chát.
Predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec však obvinenia z netransparentnosti odmieta. Podľa neho rozhodovali jasné kritériá. „Medzi hodnotiace kritériá patrili plány a projekty na najbližších päť rokov a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tie ciele splnil,“ vyhlásil. Nový chatár Ján Ševčík reagoval stručne: „V podstate, nič si z toho nerobím a ľudia komentujú, tí čo ma nepoznajú, na základe poloprávd.“