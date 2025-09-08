Hlas sa nevyhol pokute za kauzu sestra: Takúto vysokú sankciu vyfasovali od štátnej komisie!

BRATISLAVA - Spôsob, akým viedla politická strana predvolebnú kampaň, sa dostal do pozornosti aj štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Čestný predseda Hlasu-SD počas minulého roka kandidoval na pozíciu prezidenta Slovenskej republiky. To, ako bola táto kampaň financovaná, sa už niekoľko týždňov verejne rieši v médiách. Hlas napokon neušiel plateniu za pochybenie, ktorého sa podľa komisie dopustil.
Ohľadom výšky pokuty informovala televízia Markíza. Výška sankcie pre Hlas predstavuje 5-tisíc eur. Potvrdil to samotný predseda komisie Eduard Burda.
Pokuta je vymeraná presne a nemôže byť vyššia a ani nižšia
"Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu 5-tisíc eur, a to za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Suma 5-tisíc eur je jediná možná zo zákona, nie je možná ani vyššia ani nižšia. Rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými členmi komisie," povedal televízii Burda. Preverovali hneď dva podnety, jeden bol od samotnej strany Hlas.
Peniaze na kampaň od firmy blízko sestre prezidenta
Kauza sa točí okolo sestry prezidenta Evy Pellegrini, ktorá v roku 2024 poskytla cez konkrétnu spoločnosť peniaze vo výške 300-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky mali byť použité na kampaň. Strana Pellegrinimu tieto peniaze poslala. Problémom sa stalo až to, že pôžičku priznala až vo výročnej správe, kedy sa začalo o tomto financovaní verejne hovoriť. Zákonne tak však mali urobiť už do 30 dní.