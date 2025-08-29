Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Oslavy 81. výročia SNP: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa mu podarilo skryť, uviedol Fico

Robert Fico
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podujatie prinesie prezentáciu historickej i súčasnej vojenskej techniky, koncerty či prísahu absolventov základného vojenského výcviku. Súčasťou programu bude aj pietny akt a slávnostné príhovory.

14:18 Výročie Slovenského národného povstania (SNP) pripomína Slovákom dlh voči predošlým generáciám. Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) pri príležitosti 81. výročia povstania. „Voči našim predkom – dedom a pradedom – vieme tento morálny dlh splácať neustálou prácou a vytrvalým presadzovaním hodnôt, ako sú láska a najmä zodpovednosť voči budúcim generáciám, aj keď neraz dostávame späť tvrdé údery,“ skonštatovala strana. SNS je podľa vlastných slov ukotvená v národných hodnotách a ďakuje všetkým, ktorí medzi ľuďmi šíria národné povedomie a tieto hodnoty ďalej. Strana zároveň uviedla, že podporuje mier a odmieta posielanie zbraní do konfliktných zón, akou je napríklad aj Ukrajina.

13:31 Na oslavách 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici povýšili štyroch vojnových veteránov do hodnosti plukovníka. Ide o Vladimíra Strmeňa, Branislava Tvarožka, Antona Lováska a Karola Kunu in memoriam. Výložky a dekréty o povýšení im odovzdali minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a prezident SR Peter Pellegrini.

13:19 Slovenské národné povstanie (SNP) je jedna z najdôležitejších historických udalostí, ktoré máme. Vďaka hrdinstvu a odvahe účastníkov SNP sa Slovensko zaradilo medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. A to napriek tomu, že aj v tom čase časť národa kolaborovala s fašistickým režimom. Pre médiá to na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

Slovenské národné povstanie je kľúčovou udalosťou našich dejín. Aj vďaka odvahe a statočnosti účastníkov a účastníčok...

Posted by Zuzana Čaputová on Friday, August 29, 2025

„Práve hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane histórie treba stáť. S odstupom času si aj z týchto dôvodov ich pamiatku uctievame pietnym aktom. SNP je dôležité aj preto, že je to jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti, že je to niečo dobré, pozitívne a čo je zdrojom našej spoločnej hrdosti,“ skonštatovala Čaputová.

13:04 Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP) rozhodli iniciovať vznik nového pietneho miesta venovaného veliteľom povstania - generálovi Rudolfovi Viestovi a generálovi Jánovi Golianovi. Ako informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, oznámili to v deň, keď si pripomíname 81 rokov od začiatku SNP. „SNP je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedol Migaľ.

12:24 Slovenské národné povstanie (SNP) je nadčasovým symbolom odvahy a občianskej zodpovednosti. Jeho odkaz pripomína potrebu zachovávať demokraciu, úctu k ľudskej dôstojnosti, rešpekt k právam každého človeka a vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi a komunitami. Pri príležitosti 81. výročia SNP to uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. „Mestá a obce ako základ samosprávy a neoddeliteľná súčasť verejnej správy majú dôležitú úlohu udržiavať tieto hodnoty živé, podporovať vzdelanie, otvorený dialóg a spoluprácu naprieč spoločnosťou. Aj dnes je potrebné brániť slobodu, vytvárať tolerantné a bezpečné prostredie pre všetkých a budovať Slovensko na základoch zodpovednosti a spravodlivosti,“ skonštatoval Božik.

12:06 Fašizmus a nacizmus nebol podľa predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica ani potlačený, ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny. Aj preto sa možno dnes otvárajú témy novej vojny a konfliktu medzi východom a západom. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) deklaroval, že bude aj naďalej podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Odkaz SNP podľa jeho slov spočíva v tom, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne.

Robert Fico
Robert Fico

12:00 Celoštátne oslavy Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici tento rok patria i jubilejnému výročiu Múzea SNP. Inštitúcia, ktorá sa prostredníctvom osudov a príbehov konkrétnych ľudí snaží verejnosti priblížiť, prečo SNP vzniklo, ako prebiehalo a aký význam má dodnes, oslavuje 70 rokov svojej existencie.

11:50 Vo svete, v Európe a aj na Slovensku rastie extrémizmus, nenávisť či antisemitizmus. Relativizuje sa minulosť a zľahčujú sa zločiny fašizmu. Vyskytujú sa pochybnosti o hrdinoch Slovenského národného povstania (SNP), ktorí Slovákom odovzdali slobodu. Je povinnosťou ďalších generácií ich brániť, aby bolo Slovensko priestorom pokoja a spolupráce. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia SNP to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). „Slovenské národné povstanie bolo aktom nesmiernej odvahy Slovákov. Musíme si ho vždy pripomínať pravdivo a s hlbokou pokorou. Pretože len poznanie pravdy a rešpektovanie dejinných udalostí nám otvára cestu pre našu budúcnosť,“ povedal Raši.

11:31 Prezident SR Peter Pellegrini varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti v spoločnosti. V rámci svojho príhovoru pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) verejne vyzval všetkých, ktorí dnes svojou, možno drobnou, no každodennou čiastkou prispievajú k jej šíreniu, aby sa okamžite zastavili. Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SNP.

 

Každý jeden rok sa na tomto mieste, v mojej rodnej Banskej Bystrici, zúčastňujem na oslavách Slovenského národného...

Posted by Peter Pellegrini on Friday, August 29, 2025

11:15 Hnutie Slovensko považuje Slovenské národné povstanie (SNP) za historický moment, keď sa naši predkovia postavili proti neslobode, útlaku a kolaborácii s totalitným režimom. Tento odkaz je podľa hnutia aktuálny aj v súčasnosti. Pri príležitosti 81. výročia SNP o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. „SNP je symbolom toho, že Slováci vedia povstať, keď ide o hodnoty, ako je sloboda. Dnes síce na Slovensku nebojujeme so zbraňou v ruke, ale bojujeme proti zlu, ktoré sa snaží ovládnuť našu krajinu zvnútra – cez korupciu, zneužívanie moci, ničenie právneho štátu a kolaboráciu so zločincami,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Park pod Pamätníkom SNP bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. O 10.00 h sa bude konať pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách. O 11.00 h je na pódiu v parku naplánovaný slávnostný program s príhovormi hostí. V rámci kultúrnych vystúpení sa v popoludňajších hodinách predstaví Martin Gyimesi s hitmi Karola Duchoňa, Vojenská hudba Ozbrojených síl (OS) SR, Samo Tomeček, Ivana Regešová či Kandráčovci.

Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie

Celoštátne oslavy sa budú v Banskej Bystrici niesť aj v znamení 70. výročia Múzea SNP. V rámci sprievodných aktivít budú v areáli pripravené stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti. Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky OS SR a ďalších ozbrojených zložiek. Súčasťou podujatia bude aj slávnostná vojenská prísaha približne 400 absolventov základného vojenského výcviku.

V súvislosti s oslavami platia v Banskej Bystrici i dopravné obmedzenia, pre dopravu sú uzavreté viaceré ulice a parkoviská v centre mesta. Pre návštevníkov sú pripravené záchytné parkoviská pri obchodných centrách, zo železničnej stanice a Radvane budú každých 15 minút premávať kyvadlové autobusy. Celoštátne oslavy 81. výročia SNP pripravilo Ministerstvo obrany SR spolu s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630.000 eur.

