Dopravné PEKLO na konci prázdnin! Diaľnicu smerom do Bratislavy uzavrú

BRATISLAVA - Koniec prázdnin prinesie pre mnohých vodičov nepríjemné dopravné obmedzenie. Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy uzavrú. Vodiči a dovolenkári, ktorí budú cestovať do Bratislavy, sa tak budú musieť obrniť trpezlivosťou.
"Uzávierka diaľnice D1 (Senec – Zlaté piesky) začne vo štvrtok (28. 8.) o 20.00 h. O ukončení uzávierky a opätovnom otvorení diaľnice D1 budeme včas informovať," informovala bratislavská krajská polícia. Obchádzková trasa bude vedená po štátnej ceste I/61 od križovatky Senec smer Zlaté piesky.
Polícia približuje, že doprava bude v uvedených úsekoch usmerňovaná príslušným dopravným značením. Vodičov v tejto súvislosti vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície.
Ako priblížila Národná diaľničná spoločnosť (NDS), počas úzávery sa budú na diaľnici pohybovať ťažké mechanizmy z dôvodu premiestnenia betónových zvodidiel a bude sa vyznačovať nové dopravné značenie. NDS predpokladá, že všetky práce by sa v prípade priaznivého počasia mali skončiť počas sobotnej (30. 8.) noci. "V maximálnej miere využijeme nočné hodiny a sviatok, keď je doprava nižšia. Podstatné je, že v prevažnej miere už dávame trvalé dopravné značenie na tomto úseku. Ďalšie uzávery v budúcnosti už tak nebudú od Zlatých Pieskov po Senec, ale len po Bernolákovo," avizoval investičný riaditeľ NDS Július Mihálik
Intenzívne práce na D1 umožnia predčasne otvoriť križovatku Bernolákovo
Križovatku Bernolákovo otvoria diaľničiari v predstihu, informuje NDS. Mihálik upozornil, že je to výsledok intenzívnych prác, ktoré sa sústredili práve na dokončenie križovatky, ktorej uzáveru pocítili ľudia žijúci v okolí. „Dotknuté obce mali skomplikovanú dopravnú situáciu aj napriek nižším dopravným intenzitám. Na druhej strane, práve obyvatelia týchto obcí na konci dňa získajú aj najviac výhod z celej stavby,“ podotkol. Ako príklad spomenul okrem rozšírenia diaľnice i nižší hluk prostredníctvom 3,4 kilometra protihlukových stien, ktoré sa vybudujú od Vajnorského jazera.
Na konci posledného augustového týždňa by tak mali byť otvorené tri vetvy križovatky Bernolákovo. V smere na Trnavu ostane naďalej otvorený zjazd z D1 na Bernolákovo a Chorvátsky Grob. V smere na hlavné mesto sa otvorí zjazd z D1 od Trnavy a výjazd na D1 v smere do Bratislavy. V nasledujúcich týždňoch sa otvorí aj posledná uzavretá vetva križovatky Bernolákovo, teda výjazd na D1 v smere do Trnavy.