Nebezpečný telefonát: Podvodníci okradli Bratislavčanku o tisíce

BRATISLAVA - Podvodníci telefonicky obrali 63-ročnú ženu z Bratislavy o takmer 17 000 eur. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na podvodné telefonáty, pri ktorých sa neznáme osoby vydávajú za príslušníkov Policajného zboru s cieľom vylákať od občanov finančnú hotovosť. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Podvodníci sa vydávali za vyšetrovateľku a pracovníka NBS
Policajti ozrejmili, že podvodníci v pondelok (25. 8.) zavolali poškodenej s tým, že majú zadržaného páchateľa, ktorý sa snažil na jej meno požiadať o úver. „Na základe tohto oznamu poškodenú falošná vyšetrovateľka prepojila na falošného bezpečnostného pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý poškodenú ženu ďalej inštruoval k činnosti na ochránenie svojich finančných prostriedkov,“ priblížili policajti.
Seniorka prišla o 17-tisíc eur
Komunikácia ďalej pokračovala cez mobilnú aplikáciu, kde mali podvodníci seniorke na znak dôveryhodnosti zaslať fotografie falošných služobných preukazov. „Keďže poškodená celému tomuto konaniu uverila, v priebehu troch hodín prišla o takmer 17 000 eur. Tieto postupne na základe inštrukcií vybrala zo svojho účtu a následne odovzdala po uvedení ‚kódu NBS‘ neznámemu mužovi, ktorý k poškodenej pristúpil na jednom z parkovísk nákupného centra v druhom bratislavskom okrese a predstavil sa ako bezpečnostný pracovník Národnej banky Slovenska v utajení,“ ozrejmila polícia.
V tejto súvislosti pripomína, že nikdy nežiada občanov, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze a ani neposiela fotografie služobných ani iných preukazov. Odporúča tiež neinštalovať si do mobilných telefónov žiadne aplikácie na základe príkazov iných osôb a nedávať peniaze neznámym osobám. „Ak prijmete takýto hovor, okamžite zložte a kontaktujte políciu na čísle 158,“ dodali policajti.