Muž okradol seniorky v nákupných centrách, čelí obvineniu

BRATISLAVA - Obvineniu z trestného činu krádeže čelí 34-ročný Richard N. z Bratislavy, ktorý v nákupných centrách okrádal seniorky. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Páchateľ najprv 17. augusta predpoludním využil nepozornosť a znížené rozpoznávacie schopnosti 78-ročnej ženy počas nakupovania v predajni potravín jedného z nákupných centier v Ružinove. Seniorke ukradol peňaženku z kabelky, ktorú mala prevesenú cez nákupný vozík. Muž z peňaženky vybral 100 eur, zahodil ju na zem a odišiel.
Dôchodkyňu okradol vo výťahu
Ten istý páchateľ následne 21. augusta v nákupnom centre na ulici Mlynské Nivy okradol 65-ročnú ženu, keď bolo vo výťahu viac osôb. Z kabelky, ktorú mala žena prevesenú cez rameno, vytiahol peňaženku s 30 eurami. V oboch prípadoch už polícia voči mužovi vzniesla obvinenie. Keďže muž spáchal tieto činy na osobách vyššieho veku, hrozí mu v prípade preukázania viny trest odňatia slobody vo výške na dva až osem rokov.
Polícia opätovne apeluje na opatrnosť pri nakupovaní. Pripomína, aby mali ľudia vždy svoje osobné veci pod dohľadom a aby kabelky, tašky a batohy nenechávali bez dozoru v nákupnom vozíku. Peňaženku a doklady je potrebné nosiť na bezpečnom mieste, nie vo voľne dostupnej taške. Obozretní treba byť aj v preplnených priestoroch, keďže zlodeji využívajú tlačenice, fronty a chvíle nepozornosti.