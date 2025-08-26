Vodič v Bratislave nezvládol zákrutu: FOTO Auto skončilo prevrátené na boku!

BRATISLAVA – Na Trenčianskej ulici v Bratislave sa dnes dopoludnia odohrala vážna dopravná nehoda. Luxusný automobil značky Lexus skončil po náraze do stromu prevrátený na boku priamo na vozovke.
Podľa polície 57-ročný vodič pravdepodobne nezvládol riadenie pri prejazde zákrutou a dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla. Najskôr narazil do stromu na vedľajšom trávniku, následne sa auto prevrátilo na bočnú stranu.
„V dôsledku nehody utrpel vodič ľahké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Vykonanou dychovou skúškou nebola zistená prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. K zraneniu iných osôb v súvislosti s touto nehodou nedošlo,“ informovala polícia na sociálnej sieti. Presné okolnosti a príčiny nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania bratislavských dopravných policajtov.