Rošády u premiéra: Fico stratil jedného poradcu, no na úrad vlády sa vracia známe meno!

BRATISLAVA – V zbore poradcov premiéra Roberta Fica nastali nové zmeny. Z tímu odišiel poradca pre oblasť celospoločenského dialógu Ján Grman a naopak sa doň vrátil Dalibor Jurášek, ktorý už v minulosti pôsobil na Úrade vlády.
Jurášek je podľa informácií Aktualít najnovšie poradcom v oblasti „posilňovania štátnej suverenity“. V minulosti sa venoval najmä téme transparentnosti mimovládneho sektora a spolupodieľal sa na návrhu zákona o neziskových organizáciách. „Na Úrad vlády som pôvodne prišiel hlavne ako poradca pre transparentnosť mimovládneho sektora. Vypracovaním návrhu zákona o transparencii bola táto úloha naplnená,“ povedal Jurášek, ktorý zbor poradcov opustil v apríli.
„V súčasnosti pokračujem ako poradca v oblasti posilňovania štátnej suverenity, čo je téma, v ktorej mám tiež odborné zázemie. V rámci mojej práce predovšetkým vypracovávam či pripomienkujem stratégie a analýzy a predkladám stanoviská v oblasti mojej pôsobnosti,“ dodal.
Pred svojím prvým nástupom na Úrad vlády sa Jurášek pohyboval aj v konšpiračnom prostredí a vystupoval v proruskom Slobodnom vysielači. Aktuality zároveň upozornili, že sa v minulosti vyjadroval aj k citlivým témam, pričom spochybňoval holokaust.
Zbor poradcov premiéra Roberta Fica má momentálne pätnásť členov, jeho predsedom je europoslanec Erik Kaliňák. Medzi poradcami sú aj známe mená ako advokát Marek Para či bývalý sudca Dávid Lindtner.