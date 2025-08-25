MIMORIADNE pátranie, zmizlo 10-ročné dievčatko! Odišlo do obchodu v Ružomberku, odvtedy po ňom niet stopy

RUŽOMBEROK - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Ružomberku vyhlásilo pátranie po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej, s trvalým bytom na Ukrajine, ale momentálne býva v Ružomberku. Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
"Menovaná je nezvestná od 24. 08. 2025, kedy v poobedných hodinách mala odísť do OD Kaufland v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu," priblížila polícia.
Mariya je vysoká 145-150 cm, chudej postavy, má čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Na sebe mala čierne tričko s krátkym rukávom, dlhé sivé nohavice, čierne tenisky značky Adidas a čierny ruksak.
"Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície," vyzvala Šefčíková.