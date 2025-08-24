Blanárova kritika SAV: Prekvapivý postup vedcov a nevhodné komentáre! Vie si predstaviť odvolanie Kotlára?

BRATISLAVA - Tento týždeň zverejnila Slovenská akadémia vied stanovisko k analýze o vakcínach proti COVID-19, ktorú si dal vypracovať minister zdravotníctva Kamil Šaško po tom, čo splnomocnenec vlády Peter Kotlár tvrdil, že dokážu meniť ľudskú DNA . Vedci zistili, že vakcíny sú v poriadku a obsahujú len nepatrné množstvo DNA. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára bola analýza publikovaná priskoro a zdôraznil, že vláda čaká na komplexné stanovisko ministerstva zdravotníctva.
V uplynulých dňoch zverejnila Slovenská akadémia vied dlhoočakávanú analýzu o mRNA vakcínach proti COVID-19, ktorú si dal vypracovať minister zdravotníctva Kamil Šaško. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350-tisíc eur. O analýzu požiadal po tom, čo splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. O ľuďoch, ktorí sa dali zaočkovať proti covidu práve mRNA vakcínou, sa vyjadroval ako o kukuriciach.
Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.
„Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, akonáhle dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR. SAV zároveň zdôraznila, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, spolu s nepodloženými a „nezmyselnými“ tvrdeniami o hrozbách očkovania, predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie.
Na dané vyjadrenie pre TASR reagoval aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Ten už skôr hovoril, že má analýzu, ktorá potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA. Vo štvrtok uviedol, že dve strany budú v jednom momente sedieť pred prokurátorom. „Súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV,“ podotkol. Chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. „Ja sa vyjadrovať nebudem, intuitívne vnímam prácu polícia-prokuratúra-súdy zo svojho pohľadu. Pravda je svojbytná, netreba jej pomáhať. Čas ukáže,“ vyhlásil.
Blanár skritizoval SAV
K celej veci sa v nedeľu vyjadril aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Podľa jeho slov SAV zverejnila informácie predčasne, čo ho, podľa vlastných slov, prekvapilo. "Prekvapilo ma, že SAV zverejnila nejaké čiastočné informácie ešte predtým, ako vlastne ministerstvo a minister Šaško to má odprezentovať po preštudovaní," povedal Blanár v diskusnej relácii JOJ24. Ako upozornil, analýzu si objednalo ministerstvo zdravotníctva, a preto potrebuje vidieť kompletne celú správu, vrátane detailov testovania. Okrem toho Blanár skritizoval komunikáciu SAV na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov akadémia zverejňovala nevhodné príspevky, na úkor vládneho splnomocnenca Kotlára. "Myslím si, že v tomto prípade to nebolo celkom korektné a adekvátne zo strany SAV takto dopredu komentovať a dokonca si vtipkovať v spoločnosti stránky Zomri," uviedol. Išlo o komentár, ktorý zverejnili na sociálnej sieti. V ňom so zveličením napísala, že sa ospravedlňuje, že niektorých ľudí sklamali, že nie sú kukurice. Komentár SAV následne cez potom stránka Zomri. Samotný výrok splnomocnenca vlády, kde hovoril o očkovaných ľuďoch ako o kukuriciach, Blanár nekomentoval.
Najbližšie dni a týždne ukáže, či analýza SAV spôsobí zemetrasenie na stoličke splnomocnenca. Blanár sa k otázke, či si vie predstaviť odvolanie Petra Kotlára z tohto postu, však vyjadril len stručne. Na špekulatívne otázky neodpovedám," reagoval Blanár. Zdôraznil pri tom, že koalícia sľúbila Slovákom prešetriť manažovanie pandémie predchádzajúcimi vládami. "Pre nás je predovšetkým dôležitá objektívna pravda a po tej sa chceme dopracovať," odpovedal následne na otázku, či je odvolávanie Kotlára v hre.
Minister zdravotníctva by mal kompletnú správu SAV predložiť vláde na budúci týždeň. Potom sa rozhodne o ďalšom postupe.