TRAGICKÁ noc v Bratislave: Z balkóna ružinovskej nemocnice mal vypadnúť 91-ročný muž!

BRATISLAVA - Tragická noc v Bratislave. Z balkóna izby na 4. poschodí ružinovskej nemocnice mal vypadnúť 91-ročný muž. Presné okolnosti smutnej udalosti nie sú známe, polícia prípad vyšetruje. Bratislavskí policajti už začali trestné stíhanie.
K tragickej udalosti došlo v noci z soboty na nedeľu, krátko pred 23. hodinou. "Na linke 158 sme prijali informáciu, v zmysle ktorej malo dôjsť k pádu osoby mužského pohlavia z balkóna jednej z izieb nemocnice v mestskej časti Ružinov," uviedli bratislavskí policajti na sociálnej sieti.
Po preverení oznámenia zistili, že išlo o 91-ročného muža, ktorý vypadol z balkóna izby na 4. poschodí. Muž dôsledkom pádu utrpel zranenia, ktorým aj napriek snahe záchranárov na mieste podľahol. Presné príčiny tragédie nie sú nateraz známe.
"V danom prípade bolo povereným príslušníkom PZ začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosťami, ako aj presnými príčinami tejto tragickej udalosti sa budú zaoberať policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II," uzavreli.