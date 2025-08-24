Ranné prekvapenie v Tatrách: Obyvatelia a turisti sa zobudili do bieleho rána! Dychberúce zábery

JASNÁ - Aktuálne na Slovensko prišla vlna ochladenia, ktorá spôsobila, že aj na najteplejší miestach krajiny je v súčasnosti mimoriadne chladno, či už cez deň, alebo v noci. V sobotu sa teploty ledva vyšplhali nad 20 stupňov Celzia, naopak, v noci padli k 10 stupňom Celzia. Výrazné ochladenie spôsobilo, že v Tatrách sa zobudili do bieleho rána.
Po vlne horúčav prišlo rapídne ochladenie, keď z vyše 30 stupňov Celzia padli teploty aj o 10 či 15 stupňov Celzia. V sobotu sa v okolí Bratislavy, na Podunajskej nížine a na juhu vyšplhali ledva na 20 stupňov Celzia. Napríklad v Hurbanove bolo síce cez deň maximálne 21,3 stupňa Celzia, v noci však teploty padli pod 10 stupňov Celzia. Predpokladá sa, že v nedeľu bude ešte chladnejšie.
Keby sme sa pozreli na teploty v Tatrách, zistili by sme, že napríklad na Chopku vystúpili denné teploty na 2,5 stupňa Celzia, v noci padli prvýkrát za dlhé obdobie pod bod mrazu, na -3 stupňa Celzia. Pre porovnanie, ešte v utorok bolo cez deň viac 12 stupňov Celzia a v noci teploty klesli k 7,3 stupňom Celzia.
Takýto prepad teplôt spôsobil, že sa návštevníci a obyvatelia vyšších nadmorských výšok zobudili do bieleho rána. Lyžiarske stredisko Jasná na sociálnej sieti zverejnilo fotografie, kde vidieť, že stoly aj podlaha sú pokryté námrazou. "Letné rána na Chopku môžu vyzerať aj takto. Poďte si to pozrieť aj vy," napísali na sociálnej sieti.
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP). „Odporúčame tomu prispôsobiť výber túry, obuv a pribaliť vrstvu oblečenia navyše,“ uviedlo SLP s tým, že počasie je možné sledovať na Meteoportáli Horskej záchrannej služby.
Ešte bude chladno
Slovensko čaká v najbližších dňoch chladnejšie počasie. Otepľovať sa začne až v priebehu utorka (26. 8.) a stredy (27. 8.). Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. „Medzi oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad západnou Európou a Alpami a oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severovýchodnou Európou k nám od severozápadu preniká chladný morský vzduch. Po chladnom ráne, keď na väčšine územia teplota klesla pod desať stupňov Celzia a v najchladnejších dolinách v oblasti Slovenského raja bolo len okolo dva stupne Celzia, máme aj pomerne chladný deň,“ uviedol.
Chladný vzduch bude aj v nasledujúcich dvoch dňoch. „Chladné budú predovšetkým najbližšie tri rána, keď očakávame minimá na úrovni 11 až šesť, v dolinách a kotlinách bude väčšinou šesť až jeden stupeň Celzia. V najchladnejších dolinách stredného a východného Slovenska sa môže ojedinele vyskytnúť aj slabý prízemný mráz,“ dodali meteorológovia.