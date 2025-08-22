Letecká linka Bratislava - Košice bude už o pár týždňov realitou: Koľko zaplatíme za letenky?

BRATISLAVA - Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude za obdobie 26. októbra 2025 do 25. marca 2028 vo výške maximálne 5,2 milióna eur, namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa neho päť, ponuky predložili dve firmy.
