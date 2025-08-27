Obchvat Senice je v štádiu pred vyhlásením tendra na zhotoviteľa EIA, uviedol minister dopravy Jozef Ráž

SENICA - Obchvat Senice je v štádiu pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), skonštatoval to v stredu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) na výjazdovom rokovaní vlády v Senici. Verí, že sa financie na tento projekt nájdu.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) síce nevyhodnotil súčasný variant návrhu ako vhodný, ale primátor mesta Martin Džačovský tvrdí, že je potrebné pokračovať práve v tomto variante, len možno v zjednodušenom. „V rámci celého regiónu Záhorie mnohí cestujeme do Trnavy aj z okresu Skalica, či mnohých obcí v rámci okresu Senica, a musíme absolvovať cestu cez Senicu. Pokiaľ Senica nebude mať dopravu vyriešenú, tak je to obmedzujúce,“ zhrnul.
Ráž označil spoluprácu s primátorom za dôležitú, nakoľko vie podľa jeho slov pomôcť s prípadným majetkovoprávnym vysporiadaním. Doplnil, že samospráva vie vplývať na svojich obyvateľov, resp. vlastníkov pozemkov a realizácia projektov je potom jednoduchšia. „Verím, že jedného dňa sa tie zdroje na obchvat nájdu a my budeme pokračovať v príprave a bude to mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie nášho najväčšieho štátneho prepravcu,“ doplnil.
Obchvat je pre tamojších obyvateľov i radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Ráž na júnovej návšteve Senice skonštatoval, že mesto by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z prioritizovaných projektov. Zdôraznil aj to, že momentálne Európska únia už nefinancuje nové projekty ani tie, ktoré sa nestihli realizovať.
Za vlastný obchvat už desaťročia bojuje aj obec Jablonica v senickom okrese, ktorá je na hlavnom ťahu z Trnavy. „Na ministerstve dopravy o tomto probléme vedia. Komunikovali sme spolu, samozrejme, prioritou je obchvat Senice. Ale, určite obchvat Jablonice je, by som povedal, ďalšou víziou, ktorá by mala nasledovať a verím tomu, že to dobre dopadne. I keď nám bolo vysvetlené, že príprava takýchto stavieb trvá veľmi dlho a tak isto aj realizácia, takže ja som v danej veci optimista, ale termínovo je to veľmi ťažké odhadnúť,“ uviedol starosta Silvester Nestarec.