SaS vyčíta Šutajovi Eštokovi nákup cateringu do vládnej letky za 660-tisíc eur

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za nákup cateringu do vládnej letky za 660.000 eur na dva roky. Vyčíta mu, že ide o ďalší predražený nákup v čase konsolidácie. Vláda by podľa strany mala začať šetriť na sebe a nie na občanoch. Zástupcovia SaS o tom informovali na piatkovej tlačovej besede.
„Fakt sa nám tu minister vnútra snaží nahovoriť, že vláda v čase konsolidácie potrebuje do lietadiel krájané ovocie za viac ako 17.000 eur, čokolády za 18.000 alebo čipsy za 6000. Je to naozaj zvrátené, najmä po tom, ako táto vláda odkazuje ľuďom, ktorí potrebujú inovatívne lieky, že pre nich peniaze nemá,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková.
SaS vyčíta vláde, že ľudí núti šetriť a sebe nakupuje predražené položky. „Toto je Slovensko. Na ľudí kašlem, ale ja si luxus doprajem. Od ľudí idú títo ľudia vybrať viac ako dve miliardy eur a oni nielenže nedokážu šetriť na veciach, ako je catering do vládnych lietadiel, ale rovno si nakúpia niečo trikrát drahšie, ako bolo v minulom roku, alebo teda za predošlého obdobia,“ skonštatovala Bajo Holečková a vyzvala vládu, aby ukázala ľuďom, že sa v čase konsolidácie dokáže vzdať luxusu.