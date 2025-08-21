Z odstavenej lode na Dunaji pri Čilistove unikla do rieky nafta

BRATISLAVA - Do rieky Dunaj pri Čilistove v okrese Dunajská Streda v stredu (20. 8.) podvečer unikla nafta z odstavenej lode. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hasiči priblížili, že škvrna na vodnej hladine dosahovala približne 650 metrov a ďalej sa rozširovala. „Po príchode na miesto udalosti zasahujúci príslušníci okamžite nasadili sorpčné hady, aby zabránili ďalšiemu šíreniu látky. Následne pristúpili k neutralizácii ropnej škvrny,“ opísali zásah. Dodali, že miesto úniku, ktoré vzniklo v dôsledku technickej poruchy, bolo provizórne utesnené pomocou dostupných technických prostriedkov. Dekontaminačné práce pokračovali v strojovni a ďalších priestoroch lode.
„V súčasnosti už z plavidla nedochádza k ďalšiemu úniku ropných látok. Sorpčné hady však preventívne naďalej zostávajú rozmiestnené na vodnej hladine,“ dodal HaZZ.