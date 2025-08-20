Kamenický oznámil, že koalícia rokuje o novom konsolidačnom balíku s cieľom znížiť deficit na 4,1 % HDP

BRATISLAVA - Koalícia naďalej pokračuje v rokovaniach o ďalšom balíčku konsolidačných opatrení. Aktuálne sa nachádza približne v tretej štvrtine rokovaní. Uviedol to v stredu po zasadnutí koaličnej rady minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Cieľom je podľa neho pokles deficitu verejných financií na 4,1 % hrubého domáceho produktu.
archívne video
„My sme sa dohodli a ďakujem aj ostatným kolegom, že nebudeme komentovať žiadne z opatrení, o ktorých sa rokuje. Bude to komplexné, nakoľko samozrejme niektoré opatrenia, ktoré sme aj pôvodne navrhovali, sa už v tých opatreniach nenachádzajú,“ povedal Kamenický. Zároveň dodal, že boli predstavené aj nové opatrenia, ktoré bude rezort financií analyzovať. Koaličná rada by mala v rokovaní pokračovať v pondelok (25.8.).
Všetky súvisiace zákony by chcel Kamenický predložiť 3. septembra na rokovanie vlády. Zdôraznil, že prioritou je znížiť deficit verejných financií. „Musím povedať, že externé prostredie nie je priaznivo naklonené. Tá ekonomika napríklad v Nemecku a v ostatných krajinách sa vyvíja velice zle a my sme veľmi exportne orientovaní a sme veľmi závislí od toho, čo sa deje v externom prostredí,“ uzavrel šéf rezortu financií.