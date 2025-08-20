AKTUÁLNE Vážna nehoda na D2 pri Stupave: Na mieste zasahuje vrtuľník, zranili sa tri osoby

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
STUPAVA - Diaľnica D2 v smere zo Stupavy do Malaciek sa stala v stredu dopoludnia dejiskom vážnej dopravnej nehody. Krátko pred 10. hodinou došlo na 37. kilometri k zrážke kamióna a osobného auta. Podľa doterajších informácií utrpeli zranenia tri osoby.
Na miesto dorazili všetky záchranné zložky a z dôvodu pristátia záchranárskeho vrtuľníka musí byť diaľnica dočasne úplne uzavretá. Polícia informovala, že po nevyhnutnom zásahu bude premávka obnovená v jednom jazdnom pruhu.
„Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.