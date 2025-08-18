Noc plná alkoholu: Policajti v Nitre zachraňovali zahraničných turistov

Mestskí policajti v Nitre zachraňovali opitých amerických turistov (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Nitra)
NITRA - Mestskí policajti v Nitre počas svojej nočnej služby zachraňovali na Farskej ulici dvoch amerických turistov. Ako informovala mestská polícia (MsP), hliadka našla mužov bezvládne ležať na chodníku a u oboch spozorovala viaceré príznaky spojené s otravou alkoholom. Na miesto preto privolali rýchlu zdravotnú pomoc.
Policajtom sa podarilo oboch mužov prebrať. „Boli bledí v tvári, dezorientovaní, v okolí úst mali penu, s hliadkou nekomunikovali, nereagovali na podnety. Mestskí policajti poskytli záchranárom súčinnosť pri nakladaní osôb do sanitky,“ uviedla MsP. Obaja Američania vo veku 27 a 48 rokov boli prevezení do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde boli hospitalizovaní.