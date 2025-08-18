Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Tomáš

Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

TASR

BRATISLAVA - Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automatom, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

O minimálnej mzde rozhodol automat

„Zákon hovorí, že pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú, tak posledná tripartita pred 31. augustom je tá, ktorá rozhodne o výške minimálnej mzdy. Definitívne na budúci rok nedošlo k dohode sociálnych partnerov a tým pádom vstúpil do hry automat, ktorý stanovil minimálnu mzdu ako 60 % priemernej mzdy,“ uviedol Tomáš.

Podľa odhadov by mala podľa neho dosiahnuť minimálna mzda v roku 2027 úroveň 960 eur a v roku 2028 by mala prekročiť hranicu 1000 eur, a to na 1020 eur. Zdôraznil, že napriek rastu minimálnej mzdy v posledných rokoch klesá počet ľudí pracujúcich za túto mzdu. V súčasnosti za základnú minimálnu mzdu pracuje 109 000 ľudí, pokiaľ sa však berie do úvahy všetkých šesť úrovní minimálnej mzdy, takzvané mzdové nároky, tak ide o 159 000 zamestnancov. Zvýšenie minimálnej mzdy je pozitívne podľa Tomáša aj pre ľudí, ktorí pracujú v nadštandardných časoch, ako napríklad v noci alebo počas víkendov.

Ovplyvní to príplatky?

„Na minimálnu mzdu sú napojené príplatky za prácu v týchto neštandardných časoch a tie sa so zvyšovaním mzdy zvyšujú tiež, zamestnávatelia majú už v poslednom období najmä problém s navyšovaním príplatkov, pretože sú naviazané na minimálnu mzdu. Opäť sme predložili aj Hospodárskej a sociálnej rade exaktné údaje, podľa ktorých na tento typ príplatkov dáva podnikateľská sféra približne 300 miliónov eur ročne a ten skok medzi automatom z 57 % na 60 % znamená 15 miliónov eur,“ dodal minister práce s tým, že bude naďalej trvať na tom, aby sa na základe minimálnej mzdy zvyšovali aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov.

