Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania v Hrone vyhasli 2 ľudské životy! Všetci smútia za matkou a jej dieťaťom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ČATA - Pri kúpaní v Hrone v obci Čata v okrese Levice prišli o život dve osoby. Podľa informácií Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v poobedných hodinách kúpala v rieke matka spolu so svojimi tromi deťmi. Dve deti vyšli na breh, tretie dieťa sa spolu s matkou začalo topiť.
Matka zmizla pod hladinou. Našli ju v krátkom čase, avšak bez známok života. Dieťa sa aj napriek úsiliu okoloidúcich a následnej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo oživiť.
Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce procesné úkony nebude poskytovať žiadne bližšie informácie.