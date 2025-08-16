Šokujúci prípad z východného Slovenska: 18 ľudí v aute s neoprávneným vodičom

V Škode Felicia sa viezlo 18 ľudí a šofér nemal vodičské oprávnenie (Zdroj: facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Dokopy 18 ľudí sa viezlo v Škode Felicia, ktorú zastavili policajti z obvodného oddelenia Pavlovce nad Uhom. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Za volantom auta s michalovskou poznávacou značkou sedel muž bez vodičského oprávnenia. Okrem neho bolo vo vozidle určenom pre päť ľudí ďalších 17 osôb. Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.
„S vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ďalšia jazda mu bola zakázaná a všetci museli pokračovať ďalej po svojich,“ dodáva.