BRATISLAVA - Polícia vyzýva rodičov, aby sa aktívne zaujímali, ako a kde ich dieťa trávi čas, najmä v online priestore. Radí vysvetliť deťom, že aj za klávesnicou nesú zodpovednosť za svoje slová a činy. Ako pripomína, internet nie je anonymný a dôsledky nerozvážneho konania môžu mať vážne právne, zdravotné i sociálne následky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Policajný zbor opakovane upozorňuje verejnosť, že aj slová majú svoju váhu. Každé podozrenie na možné protiprávne konanie - či už ide o vyhrážky, sebapoškodzovanie, samovražedné sklony alebo iné formy ohrozenia zdravia a života - je potrebné brať vážne a dôsledne preveriť,“ uviedol hovorca. Upozornil, že v anonymnom a uvoľnenom online prostredí často aj deti a mládež nadobúdajú falošný pocit „sily“ za klávesnicou, čo môže viesť k neprimeraným a expresívnym vyjadreniam.
Komunikácia o citlivých témach, ako sú frustrácie z hier, konflikty s rovesníkmi, negatívne emócie či len pokus o vzbudenie záujmu iných, sa niekedy podľa hovorcu deje bez uvedomenia si následkov. Doplnil, že niektoré z týchto vyjadrení môžu vzbudiť obavy o zdravie a život autora alebo jeho okolia a môžu byť vnímané ako reálna hrozba či signál núdze.
Z drsných slov bol nakoniec nemiestny žart
Ako príklad uviedol nedávnu udalosť z okresu Levice. „Počas online hry sa jeden z hráčov vyjadril, že sa chce zabiť a že si fyzicky ubližuje (poškodzuje sa). Špecialisti zameriavajúci sa na počítačovú kriminalitu a bezpečnosť túto komunikáciu zaznamenali a bezodkladne nahlásili polícii. Následne bola vykonávaná operatívna činnosť, ktorej cieľom bolo preveriť situáciu a zabezpečiť potrebnú pomoc,“ priblížil Hájek.
Ukázalo sa podľa neho, že ide o 13-ročného chlapca, ktorý tieto slová napísal v angličtine s cieľom „pobaviť“ virtuálnych kamarátov. „Svoj výrok nemyslel vážne - išlo o nemiestny žart. Napriek tomu polícia musela konať. Vzhľadom na povahu oznámenia bolo nevyhnutné preveriť jeho zdravotný a psychický stav. Každý podobný incident si vyžaduje dôkladné posúdenie a nemôže byť vopred bagatelizovaný a vyhodnotený ako vtip,“ dodal hovorca.
Polícia zároveň ubezpečuje verejnosť, že aj pri podozreniach, ktoré sa napokon nepotvrdia, je vždy lepšie konať než zanedbať. Na druhej strane si však podľa nej treba uvedomiť, že práve v čase preverovania závažnosti vyjadrenia dieťaťa môže skutočne potrebovať pomoc niekto iný.