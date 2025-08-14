Podivná nehoda v Bratislave! Chodec a dvaja cyklisti a ich IDENTITA je ZÁHADOU: Polícia zverejnila FOTO muža v kóme

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje zrážku chodca s cyklistom. Došlo k nej v pondelok (11. 8.) krátko po 18.30 h v Bratislave pri zjazde zo Starého mosta na chodníku spojenom s cestičkou pre cyklistov v smere zo Starého Mesta do Petržalky. Chodec neznámej totožnosti z miesta nehody odišiel, pričom vodič bicykla bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa doteraz zistených informácií cyklista, ktorý viedol bicykel s pomocným motorčekom, pri predbiehaní iného cyklistu narazil do chodca, následkom čoho došlo k pádu oboch účastníkov a zraneniu vodiča bicykla,“ vysvetlila polícia s tým, že totožnosť ani jedného z účastníkov sa do dnešného dňa nepodarila ustáliť.
Polícia vyzýva svedkov a občanov, ktorí jej vedia poskytnúť bližšie informácie k totožnosti cyklistu a chodca, aby tak urobili na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.