Na diaľnici D1 pri Nemšovej čakajú od soboty na vodičov dopravné obmedzenia

NEMŠOVÁ - Od soboty (16. 8.) sa vodiči musia pripraviť na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v úseku Trenčín - Nemšová. Dôvodom je oprava vozovky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Práce na úseku ľavého jazdného pásu v kilometri 137 - 135 (vonkajší jazdný pruh, pripájací pruh a vetva križovatky v smere Nemšová/Dubnica - Trenčín) by mali trvať do 16. augusta 2025,“ doplnil hovorca. Následne sa od 18. augusta od 7.00 h sa začne oprava na úseku pravého jazdného pásu v kilometri 136 - 138 (vonkajší jazdný pruh, odbočovací pruh a vetva križovatky v smere Trenčín - Nemšová/Dubnica), ktorá má trvať do 28. augusta do 14.00 h.
„Doprava bude počas prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice alebo vetvy križovatky podľa postupu prác. Polícia žiada vodičov, aby v týchto úsekoch zvýšili opatrnosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ uzavrel Hájek.