Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Polícia bude dohliadať na štafetový beh Od Tatier k Dunaju

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia bude dohliadať na 13. ročník štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cieľom je zabezpečenie plynulosti cestnej premávky na celej trase. V jednotlivých úsekoch budú nasadené hliadky dopravnej a poriadkovej polície. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Motoristov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov a organizátorov, prispôsobili rýchlosť jazdy situácii na ceste a boli ohľaduplní voči účastníkom behu,“ uviedol Hájek.

Ako dodal, podujatie sa uskutoční 16. a 17. augusta. Podpora zo strany Policajného zboru podľa neho nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s organizátormi podujatia.

Viac o téme: BehPolícia Od Tatier k Dunaju
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia pátra po mužovi,
Polícia pátra po mužovi, ktorý ukradol bicykel z dvora domu v Bratislave
Domáce
Policajti hliadkujú po tom,
Potvrdili veľkú TRAGÉDIU v Nemecku: Polícia po intenzívnom pátraní našla telo nezvestného len 13-ročného Čecha!
Zahraničné
Polícia rieši ďalší podvod:
Polícia rieši ďalší podvod: Žena uverila vymyslenej nehode, prišla o 3-tisíc eur!
Domáce
Polícia vypátrala štyri osoby,
Polícia vypátrala štyri osoby, ktoré mali kradnúť na družstve v Kobeliarove
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Správy
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Správy

Domáce správy

Plánujete dovolenku v zime?
Plánujete dovolenku v zime? Bratislavské letisko ponúkne 12 nových leteckých liniek
Domáce
Polícia bude dohliadať na
Polícia bude dohliadať na štafetový beh Od Tatier k Dunaju
Domáce
FOTO Najnovší letný PRIESKUM prináša
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán
Domáce
Polícia pátra po zlodejovi, ktorý v Bratislave ukradol drahý horský bicykel z dvora domu
Polícia pátra po zlodejovi, ktorý v Bratislave ukradol drahý horský bicykel z dvora domu
Bratislava

Zahraničné

Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko
Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko ako novú zložku Ozbrojených síl
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Zahraničné
FOTO Alí Larídžání
Larídžání na návšteve Libanonu prisľúbil krajine podporu zo strany Iránu
Zahraničné
Správa USA tvrdí, že
Správa USA tvrdí, že situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa zhoršila
Zahraničné

Prominenti

Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej
Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej Ruže išli OD SEBA!
Domáci prominenti
Zatiaľ čo Bagárová o
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Domáci prominenti
Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kedysi opustený kúsok prírodnej
Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!
Zaujímavosti
Tip na rodinný výlet:
Tip na rodinný výlet: Spoznajte menej známe zrúcaniny na Slovensku
dromedar.sk
Zhruba dvojkilový psík sa
HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!
Zaujímavosti
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?

Šport

VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Liga majstrov
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Liga majstrov
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Liga majstrov
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Bulvár
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Umelá inteligencia
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Technológie
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Zahraničné celebrity
Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najnovší letný PRIESKUM prináša
Domáce
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán
Dobodaná žena kričala z
Domáce
Dobodaná žena kričala z bytu v Nitre o pomoc! Polícia zverejnila desivé FOTO z miesta činu, v prípade nastal POSUN
Na Slovensko sa valí
Domáce
Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA
Mrazivé DETAILY tragédie v
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa

Ďalšie zo Zoznamu