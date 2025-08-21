Šokujúci nález vo Vysokých Tatrách: Horskí záchranári objavili kostrové pozostatky!

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
VYSOKÉ TATRY - V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách objavili horskí záchranári kostrové pozostatky zatiaľ neznámej osoby. Nález sa nachádzal v spádnici Ľadového štítu.
Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej nebolo možné na mieste určiť presnú príčinu smrti. Obhliadajúci lekár preto nariadil súdnoznaleckú pitvu, ktorá má okolnosti objasniť.
„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala Ligdayová.