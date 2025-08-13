Opitá vodička prevrátila na privádzači auto: Neuveriteľné, koľko nafúkala!

Opitá vodička prevrátila auto (Zdroj: Facebook/olícia SR - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Trenčianski policajti obvinili 44-ročnú ženu z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Šoférovala opitá a s automobilom sa prevrátila nabok. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinená v pondelok (11. 8.) popoludní na privádzači na ceste III/1225 v katastri obce Kostolná - Záriečie šoférovala osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia. Pravým predným kolesom vyšla na betónové zvodidlo a po niekoľkých metroch jazdy po zvodidlách vozidlo spadlo späť na cestu, kde zostalo prevrátené na ľavom boku,“ priblížila hovorkyňa.
Opitá vodička prevrátila auto (Zdroj: Facebook/olícia SR - Trenčiansky kraj)
Pri dychovej skúške jej policajti namerali 3,67 promile alkoholu. Obmedzili jej osobnú slobodu a umiestnili ju do cely policajného zaistenia.