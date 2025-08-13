Tragická nehoda na východe Slovenska: Auto skončilo na streche! Vodička zomrela v nemocnici

KOŠICE - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok popoludní medzi obcami Vyšná a Nižná Kamenica, si vyžiadala život 75-ročnej vodičky. Žena, ktorá viedla osobné auto značky Audi v smere od Herlian na Bidovce, pravdepodobne utrpela náhlu zdravotnú indispozíciu, zišla z cesty, narazila do betónového priepustu, následne do stromu a vozidlo sa po náraze prevrátilo na strechu.
Na mieste zasahovali hasiči z Bidoviec, ktorí sa náhodne vracali z iného zásahu. Zranenú a vo vozidle zakliesnenú ženu vyslobodili pomocou hydraulického náradia, poskytli jej prvú pomoc a odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci. Pomáhal aj okoloidúci lekár mimo služby.
Prvotné predbežné informácie podľa polície naznačovali, že pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Žena však napokon zomrela. „To, či za dopravnou nehodou stála naozaj náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, môžu potvrdiť výsledky pitvy a ďalšie vyšetrovanie,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Polícia v súvislosti s touto dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.