VARŠAVA - Väčšina Poliakov je za posilnenie právomocí prezidenta, ukázal prieskum Inštitútu Pollster pre denník Super Express. Na otázku, kto by mal mať v krajine väčšiu moc, odpovedalo 52 percent opýtaných v prospech prezidenta a 38 percent v prospech premiéra. Zvyšných desať percent nemalo na túto tému názor. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Denník pripomenul, že kancelária prezidenta Karola Nawrockého chce začať verejnú diskusiu o rozdelení kompetencií medzi hlavou štátu a vládou. Nawrocki už vo svojom prvom prejave avizoval začatie prác na návrhu novej ústavy.
Podľa odborníka na strategickú komunikáciu Sergiusza Trzeciaka môže aktuálna podpora prezidenta súvisieť s jeho nedávnym nástupom do funkcie. Domnieva sa, že súčasná situácia by mohla byť vhodnou príležitosťou na rozhodnutie, či Poľsko zvolí systém podobný nemeckému kancelárskemu modelu, alebo systém prezidentský. Zároveň upozornil, že zmeny by mali smerovať k efektívnemu fungovaniu výkonnej moci a nie k posilneniu právomocí konkrétnej osoby.
Prieskum sa uskutočnil od 9. do 11. augusta metódou internetového dopytovania na reprezentatívnej vzorke 1006 dospelých respondentov.