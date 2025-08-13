Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko ako novú zložku Ozbrojených síl

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľsko bude mať od septembra novú zložku Ozbrojených síl Poľskej republiky - Zdravotnícke vojsko. O jeho vzniku, ktorý sa pripravoval už niekoľko rokov, informoval v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Súčasne oznámil aj plán vytvoriť tzv. zdravotnícku légiu, do ktorej sa budú môcť na podporu armády zapojiť civilní zdravotníci. Informuje o tom agentúra PAP.

Minister obrany predstavil tieto plány počas slávnostného odovzdania menovacích dekrétov členom rád vedeckých pracovísk vojenského zdravotníctva. Zdôraznil, že vojenské zdravotnícke zariadenia sú dôležitou súčasťou nielen ozbrojených síl, ale aj celého poľského zdravotníckeho systému, keďže poskytujú služby aj civilnému obyvateľstvu vo viacerých mestách.

Kosiniak-Kamysz uviedol, že konečná koncepcia Zdravotníckeho vojska je pripravená a tento týždeň má byť schválená. Nový druh vojsk má využiť skúsenosti z bojiska na Ukrajine, ktoré sa odlišujú od predchádzajúcich misií poľských vojakov v Iraku či Afganistane. Minister zároveň avizoval, že začne výber velenia nových jednotiek, ktoré sa budú budovať od základov.

V súčasnosti je vojenská zdravotnícka služba rozdelená medzi tri inštitúcie – Oddelenie vojenskej zdravotnej služby na rezorte obrany, ktoré spravuje zdravotnícke ústavy, Veliteľstvo vojenskej zdravotníckej služby v rámci Generálneho velenia ozbrojených síl, pod ktorý patria vojenskí zdravotníci, a Inšpektorát podpory ozbrojených síl, zabezpečujúci logistiku a nákup zdravotníckeho materiálu.

Plánovaná zdravotnícka légia má fungovať podobne ako nedávno vzniknutá kybernetická légia, kde civilní experti podporujú armádu v krízových situáciách bez toho, aby sa stali jej príslušníkmi. Minister vyzval zdravotníkov, aby sa zapojili, pričom očakáva tisíce záujemcov. Zároveň avizoval, že čoskoro bude zverejnená správa o zdravotnom stave poľských vojakov za rok 2024.

Viac o téme: PoľskoOzbrojené silyZdravotnícke vojsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jazdil zo strany na
Jazdil zo strany na stranu! Vodič z Poľska nafúkal viac ako 2,8 promile
Domáce
Karol Nawrocki, poľský prezidentský
Inaugurácia nového poľského prezidenta Nawrockého: Poľsko vstupuje do novej politickej éry
Zahraničné
Poľsko obnovilo činnosť svojho
Poľsko obnovilo činnosť svojho jediného jadrového reaktora
Zahraničné
Nemecko vysiela do Poľska
Nemecko vysiela do Poľska v rámci NATO päť stíhačiek Eurofighter
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Správy
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Správy

Domáce správy

Plánujete dovolenku v zime?
Plánujete dovolenku v zime? Bratislavské letisko ponúkne 12 nových leteckých liniek
Domáce
Polícia bude dohliadať na
Polícia bude dohliadať na štafetový beh Od Tatier k Dunaju
Domáce
FOTO Najnovší letný PRIESKUM prináša
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán
Domáce
Polícia pátra po zlodejovi, ktorý v Bratislave ukradol drahý horský bicykel z dvora domu
Polícia pátra po zlodejovi, ktorý v Bratislave ukradol drahý horský bicykel z dvora domu
Bratislava

Zahraničné

Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko
Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko ako novú zložku Ozbrojených síl
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Zahraničné
FOTO Alí Larídžání
Larídžání na návšteve Libanonu prisľúbil krajine podporu zo strany Iránu
Zahraničné
Správa USA tvrdí, že
Správa USA tvrdí, že situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa zhoršila
Zahraničné

Prominenti

Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej
Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej Ruže išli OD SEBA!
Domáci prominenti
Zatiaľ čo Bagárová o
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Domáci prominenti
Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kedysi opustený kúsok prírodnej
Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!
Zaujímavosti
Tip na rodinný výlet:
Tip na rodinný výlet: Spoznajte menej známe zrúcaniny na Slovensku
dromedar.sk
Zhruba dvojkilový psík sa
HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!
Zaujímavosti
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?

Šport

VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Liga majstrov
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Liga majstrov
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Liga majstrov
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Bulvár
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Umelá inteligencia
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Technológie
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Zahraničné celebrity
Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najnovší letný PRIESKUM prináša
Domáce
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán
Dobodaná žena kričala z
Domáce
Dobodaná žena kričala z bytu v Nitre o pomoc! Polícia zverejnila desivé FOTO z miesta činu, v prípade nastal POSUN
Na Slovensko sa valí
Domáce
Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA
Mrazivé DETAILY tragédie v
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa

Ďalšie zo Zoznamu