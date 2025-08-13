Poľsko zriadi Zdravotnícke vojsko ako novú zložku Ozbrojených síl

VARŠAVA - Poľsko bude mať od septembra novú zložku Ozbrojených síl Poľskej republiky - Zdravotnícke vojsko. O jeho vzniku, ktorý sa pripravoval už niekoľko rokov, informoval v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Súčasne oznámil aj plán vytvoriť tzv. zdravotnícku légiu, do ktorej sa budú môcť na podporu armády zapojiť civilní zdravotníci. Informuje o tom agentúra PAP.
Minister obrany predstavil tieto plány počas slávnostného odovzdania menovacích dekrétov členom rád vedeckých pracovísk vojenského zdravotníctva. Zdôraznil, že vojenské zdravotnícke zariadenia sú dôležitou súčasťou nielen ozbrojených síl, ale aj celého poľského zdravotníckeho systému, keďže poskytujú služby aj civilnému obyvateľstvu vo viacerých mestách.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že konečná koncepcia Zdravotníckeho vojska je pripravená a tento týždeň má byť schválená. Nový druh vojsk má využiť skúsenosti z bojiska na Ukrajine, ktoré sa odlišujú od predchádzajúcich misií poľských vojakov v Iraku či Afganistane. Minister zároveň avizoval, že začne výber velenia nových jednotiek, ktoré sa budú budovať od základov.
V súčasnosti je vojenská zdravotnícka služba rozdelená medzi tri inštitúcie – Oddelenie vojenskej zdravotnej služby na rezorte obrany, ktoré spravuje zdravotnícke ústavy, Veliteľstvo vojenskej zdravotníckej služby v rámci Generálneho velenia ozbrojených síl, pod ktorý patria vojenskí zdravotníci, a Inšpektorát podpory ozbrojených síl, zabezpečujúci logistiku a nákup zdravotníckeho materiálu.
Plánovaná zdravotnícka légia má fungovať podobne ako nedávno vzniknutá kybernetická légia, kde civilní experti podporujú armádu v krízových situáciách bez toho, aby sa stali jej príslušníkmi. Minister vyzval zdravotníkov, aby sa zapojili, pričom očakáva tisíce záujemcov. Zároveň avizoval, že čoskoro bude zverejnená správa o zdravotnom stave poľských vojakov za rok 2024.