PRÁVE TERAZ Ministerstvo prelomilo mlčanie: Šéf rezortu oznámil svoj zámer s tendrom na záchranky!

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov je na pretrase otázny tender na záchranky, ktorý ma v gescii ministerstvo zdravotníctva, aj keď minister Kamil Šaško tvrdí, že nie je jeho iniciátorom. Sám dokonca ani dianie v tendri nekontroloval a až po medializácií viacerých informácií, ktoré ho podľa všetkého znepokojujú, sa predčasne vrátil z dovolenky, aby celú záležitosť riešil. Sám povedal, že v pondelok oznámi prvý postup, ako naloží s ešte stále nezrušeným tendrom. Prvý krok oznámil v pondelok 11. augusta popoludní.
Ministerstvo o zámere riešiť tender na úrovni generálnej prokuratúry oznámil tlačovou správou. Šaško podľa správy požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Urobil tak po tom, čo sa v kontrolnej záležitosti ohľadom tendra začal zaujíma aj Maroš Žilinka ako generálny prokurátor. Tender skritizovali aj koaliční partneri Hlasu a samotný premiér.
Minister si je podozrení vedomý, chce, aby sa preverili
Zároveň minister požiadal Okresný súd v Žiline o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov, alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod.
"V záujme ministra je preveriť existenciu dôvodných podozrení, že niektorí uchádzači prihlásení do výberového konania sú prepojení alebo ovládaní totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Prípadne preveriť existenciu oprávnených podozrení alebo indícií, že uchádzači osobu svojho konečného užívateľa výhod nedeklarujú úplne a pravdivo a niektorí uchádzači vo výberovom konaní uviedli nepravdivé údaje alebo predložili neplatné listiny," tvrdí rezort.