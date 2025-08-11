Opozícia so Šaškom zďaleka neskončila: Záchrankový tender je téma číslo jeden, uprostred leta iniciovali schôdzu!

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na daný deň zvolal mimoriadnu schôdzu. Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 h, bude podaný návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi,“ priblížili.
archívne video
Odvolávanie ministra iniciovala opozícia. Dôvodom je tender na obsadenie staníc záchraniek. Opoziční poslanci namietali, že súťaž je netransparentná. Má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Návrh na odvolanie Šaška do podateľne NR SR doručili v piatok (8. 8.). Predseda parlamentu je povinný na základe takejto žiadosti, pod ktorú sa podpísala najmenej pätina poslancov, zvolať schôdzu parlamentu do siedmich dní.
Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí. Ide len o jeden z krokov, ktoré by mal minister urobiť. Ďalším je jeho odchod z postu ministra. Informovali o tom na pondelkových tlačových konferenciách.
SaS vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby Šaška odvolal. „Nemá tam absolútne čo robiť. Nikto za ním nestojí, nikto ho neobhajuje okrem predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Keď sa to bude vyšetrovať, nech sa páči, nech pán predseda ide na políciu, nech to vysvetľuje - tieto prepojenia, nech sa postaví za Kamila Šaška,“ podotkol predseda SaS Branislav Gröhling.
Zástupca hnutia Slovensko Michal Šipoš zopakoval, že pri tendri na záchranky ide o špinavý kšeft. Šaško podľa neho potreboval získať čas, aby sa dohodol s Ficom a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom. „Aby sa dohodol so sponzormi týchto dvoch strán a našli cestu, ako si rozdelia judášske groše. My ho preto vyzývame dnes, keďže je piaty deň na Slovensku, a stále sa len vyhovára, že je vyrušený, a stále nevie, ako to dopadlo, a on si počká a uvidí, zahmlieva a získava čas. Preto sme sa dnes rozhodli, že ho vyzývame, aby sa zbalil, zbalil si všetky svoje veci a odišiel kade-ľahšie, najlepšie do politického dôchodku,“ uviedol Šipoš.